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Капитуляция Украины не принесет мир, заявил генсек НАТО - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Капитуляция Украины не принесет мир, заявил генсек НАТО
Капитуляция Украины не принесет мир, заявил генсек НАТО - 11.03.2024, ПРАЙМ
Капитуляция Украины не принесет мир, заявил генсек НАТО
Капитуляция Украины не принесет мир, переговоры должны "сохранить ее как суверенное и независимое государство", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:31+0300
2024-03-11T14:31+0300
спецоперация на украине
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Капитуляция Украины не принесет мир, переговоры должны "сохранить ее как суверенное и независимое государство", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Ранее папа Римский Франциск призывал в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI проигрывающую сторону найти в себе смелость признать это "показать белый флаг", то есть, пойти на переговоры.Как отметил Столтенберг, для Украины капитуляция "не означает мир". Он призвал усилить Киев, чтобы показать Москве, что она не получит желаемого на поле боя."Необходимо сесть за стол переговоров и обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация", - добавил генсек НАТО.
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нато, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА
14:31 11.03.2024
 
Капитуляция Украины не принесет мир, заявил генсек НАТО

Столтенберг считает, что капитуляция Украины не принесет мир, настаивает на переговорах

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Капитуляция Украины не принесет мир, переговоры должны "сохранить ее как суверенное и независимое государство", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее папа Римский Франциск призывал в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI проигрывающую сторону найти в себе смелость признать это "показать белый флаг", то есть, пойти на переговоры.
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Бербок заявила, что не понимает позицию папы Франциска по Украине
12:22
Как отметил Столтенберг, для Украины капитуляция "не означает мир". Он призвал усилить Киев, чтобы показать Москве, что она не получит желаемого на поле боя.
"Необходимо сесть за стол переговоров и обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация", - добавил генсек НАТО.
 
Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНА
 
 
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