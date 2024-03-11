https://1prime.ru/20240311/846154268.html
Капитуляция Украины не принесет мир, заявил генсек НАТО
Капитуляция Украины не принесет мир, заявил генсек НАТО - 11.03.2024, ПРАЙМ
Капитуляция Украины не принесет мир, заявил генсек НАТО
Капитуляция Украины не принесет мир, переговоры должны "сохранить ее как суверенное и независимое государство", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:31+0300
2024-03-11T14:31+0300
2024-03-11T14:31+0300
спецоперация на украине
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/25/841262502_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_25e5eda43a0b59071299f932c8019f32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Капитуляция Украины не принесет мир, переговоры должны "сохранить ее как суверенное и независимое государство", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.Ранее папа Римский Франциск призывал в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI проигрывающую сторону найти в себе смелость признать это "показать белый флаг", то есть, пойти на переговоры.Как отметил Столтенберг, для Украины капитуляция "не означает мир". Он призвал усилить Киев, чтобы показать Москве, что она не получит желаемого на поле боя."Необходимо сесть за стол переговоров и обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация", - добавил генсек НАТО.
https://1prime.ru/20240311/846149028.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/25/841262502_197:0:1864:1250_1920x0_80_0_0_e283d64cef73e2d5f20672ab42a8be9e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА
Капитуляция Украины не принесет мир, заявил генсек НАТО
Столтенберг считает, что капитуляция Украины не принесет мир, настаивает на переговорах
БРЮССЕЛЬ, 11 мар - ПРАЙМ. Капитуляция Украины не принесет мир, переговоры должны "сохранить ее как суверенное и независимое государство", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее папа Римский Франциск призывал в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI проигрывающую сторону найти в себе смелость признать это "показать белый флаг", то есть, пойти на переговоры.
Бербок заявила, что не понимает позицию папы Франциска по Украине
Как отметил Столтенберг, для Украины капитуляция "не означает мир". Он призвал усилить Киев, чтобы показать Москве, что она не получит желаемого на поле боя.
"Необходимо сесть за стол переговоров и обсуждать решение, при котором Украина сохранится как независимая и суверенная нация", - добавил генсек НАТО.