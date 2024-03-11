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Россияне раскупили "Москвич" после объявления о щедрых скидках, пишет СМИ

Россияне раскупили "Москвич" после объявления о щедрых скидках, пишет СМИ - 11.03.2024, ПРАЙМ

Россияне раскупили "Москвич" после объявления о щедрых скидках, пишет СМИ

Информация о резком снижении цен на автомобили "Москвич" привела к ажиотажному спросу на эти машины в автосалонах, сообщает "Российская газета". | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T14:35+0300

2024-03-11T14:35+0300

2024-03-11T15:25+0300

россия

москвич

автомобили

авто

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Информация о резком снижении цен на автомобили "Москвич" привела к ажиотажному спросу на эти машины в автосалонах, сообщает "Российская газета".Согласно материалу, на данный момент приобрести седан или кроссовер от отечественного бренда можно со скидкой почти от 500 до 712 тысяч рублей. Помимо этого, отмечается, что скидки не являются конечными, так как дилеры готовы уступить, если авто приобретается в кредит или клиент пользуется услугой трейд-ин.Без учета этих возможностей стоимость "Москвича 3" на "механике" со скидкой стартует от 1,59 миллиона рублей. В то же время купить "Москвич 6" можно от 2,136 миллиона рублей.Ранее сообщалось, что автомобилистам при смене зимней резины на летнюю стоит ориентироваться на устойчивую положительную температуру не ниже плюс пяти градусов. В этой связи не рекомендуется менять резину до 15 апреля.

https://1prime.ru/20240311/846147269.html

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россия, москвич, автомобили, авто