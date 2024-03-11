Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне раскупили "Москвич" после объявления о щедрых скидках, пишет СМИ - 11.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240311/846154632.html
Россияне раскупили "Москвич" после объявления о щедрых скидках, пишет СМИ
Россияне раскупили "Москвич" после объявления о щедрых скидках, пишет СМИ - 11.03.2024, ПРАЙМ
Россияне раскупили "Москвич" после объявления о щедрых скидках, пишет СМИ
Информация о резком снижении цен на автомобили "Москвич" привела к ажиотажному спросу на эти машины в автосалонах, сообщает "Российская газета". | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:35+0300
2024-03-11T15:25+0300
россия
москвич
автомобили
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84018/89/840188969_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9619b0f20568ad6a23119957c1a13768.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Информация о резком снижении цен на автомобили "Москвич" привела к ажиотажному спросу на эти машины в автосалонах, сообщает "Российская газета".Согласно материалу, на данный момент приобрести седан или кроссовер от отечественного бренда можно со скидкой почти от 500 до 712 тысяч рублей. Помимо этого, отмечается, что скидки не являются конечными, так как дилеры готовы уступить, если авто приобретается в кредит или клиент пользуется услугой трейд-ин.Без учета этих возможностей стоимость "Москвича 3" на "механике" со скидкой стартует от 1,59 миллиона рублей. В то же время купить "Москвич 6" можно от 2,136 миллиона рублей.Ранее сообщалось, что автомобилистам при смене зимней резины на летнюю стоит ориентироваться на устойчивую положительную температуру не ниже плюс пяти градусов. В этой связи не рекомендуется менять резину до 15 апреля.
https://1prime.ru/20240311/846147269.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84018/89/840188969_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3e71f0c036d0aee9ce7ff22261db4d1d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москвич, автомобили, авто
РОССИЯ, Москвич, автомобили, Авто
14:35 11.03.2024 (обновлено: 15:25 11.03.2024)
 
Россияне раскупили "Москвич" после объявления о щедрых скидках, пишет СМИ

"РГ": автомобили бренда "Москвич" раскупили после объявления о щедрых скидках

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтарт продаж автомобилей "Москвич" у всех официальных дилеров
Старт продаж автомобилей Москвич у всех официальных дилеров - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Информация о резком снижении цен на автомобили "Москвич" привела к ажиотажному спросу на эти машины в автосалонах, сообщает "Российская газета".
Согласно материалу, на данный момент приобрести седан или кроссовер от отечественного бренда можно со скидкой почти от 500 до 712 тысяч рублей. Помимо этого, отмечается, что скидки не являются конечными, так как дилеры готовы уступить, если авто приобретается в кредит или клиент пользуется услугой трейд-ин.
Замена шин на автомобиле в автосервисе - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Россиянам напомнили, когда следует менять зимнюю резину
11:28
Без учета этих возможностей стоимость "Москвича 3" на "механике" со скидкой стартует от 1,59 миллиона рублей. В то же время купить "Москвич 6" можно от 2,136 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что автомобилистам при смене зимней резины на летнюю стоит ориентироваться на устойчивую положительную температуру не ниже плюс пяти градусов. В этой связи не рекомендуется менять резину до 15 апреля.
 
РОССИЯМосквичавтомобилиАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала