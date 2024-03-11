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"Сегодня в меню — Киев". Китайцы высказались о присутствии НАТО на Украине - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Сегодня в меню — Киев". Китайцы высказались о присутствии НАТО на Украине
"Сегодня в меню — Киев". Китайцы высказались о присутствии НАТО на Украине - 11.03.2024, ПРАЙМ
"Сегодня в меню — Киев". Китайцы высказались о присутствии НАТО на Украине
Министр иностранных дел польши ранее заявлял, что военный контингент НАТо уже находится в зоне СВО. Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали это... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:52+0300
2024-03-11T14:52+0300
спецоперация на украине
украина
китай
нато
польша
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел польши ранее заявлял, что военный контингент НАТо уже находится в зоне СВО. Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали это заявляие, отметив, что в этом нет ничего удивительного."Кулинарная программа "Тайная вечеря" вот-вот начнется! Сегодня в меню — Киев. Иисуса предал Иуда, а Украину — еврей Зеленский. Скоро начнется самая потеха!", - отметил Ананас ведет тебя скушать ананас.Пользователь Ле Гочуань обавил, что "этим бандитам осталось сделать официальное заявление". По мнению других читателей, НАТО, вводя войска на Украину, "отвешивает себе пощечину", а также признает скорый конец Киева."Две тысячи единиц тактического ядерного оружия России ждут своего часа", - заключает lql66.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240310/846120417.html
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украина, китай, нато, польша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, КИТАЙ, НАТО, ПОЛЬША
14:52 11.03.2024
 
"Сегодня в меню — Киев". Китайцы высказались о присутствии НАТО на Украине

Читатели "Гуаньча" высказались о заявлении Польши о присутствии солдат НАТо на Украине

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг КНР в Пекине
Государственный флаг КНР в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел польши ранее заявлял, что военный контингент НАТо уже находится в зоне СВО. Читатели китайского портала "Гуаньча" прокомментировали это заявляие, отметив, что в этом нет ничего удивительного.
"Кулинарная программа "Тайная вечеря" вот-вот начнется! Сегодня в меню — Киев. Иисуса предал Иуда, а Украину — еврей Зеленский. Скоро начнется самая потеха!", - отметил Ананас ведет тебя скушать ананас.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
"Если бы войска ввел не Путин?" СМИ раскрыли, почему США "вцепились" в Киев
Вчера, 08:45
Пользователь Ле Гочуань обавил, что "этим бандитам осталось сделать официальное заявление".
По мнению других читателей, НАТО, вводя войска на Украину, "отвешивает себе пощечину", а также признает скорый конец Киева.
"Две тысячи единиц тактического ядерного оружия России ждут своего часа", - заключает lql66.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКИТАЙНАТОПОЛЬША
 
 
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