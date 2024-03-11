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Нефтегаз еще долго будет доминировать в мире, заявил Новак

Нефтегаз еще долго будет доминировать в мире, заявил Новак - 11.03.2024, ПРАЙМ

Нефтегаз еще долго будет доминировать в мире, заявил Новак

Нефтегазовая отрасль еще долго будет доминировать в мировой энергетике, поэтому российские компании не станут сокращать свои инвестиции в ее развитие, сообщил... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T14:57+0300

2024-03-11T14:57+0300

2024-03-11T14:57+0300

энергетика

александр новак

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовая отрасль еще долго будет доминировать в мировой энергетике, поэтому российские компании не станут сокращать свои инвестиции в ее развитие, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Традиционная нефтегазовая отрасль еще долго будет доминирующей в мировом энергобалансе, поэтому российские компании не будут сокращать инвестпрограммы в ущерб развитию отрасли", - сказал Новак в интервью журналу "Эксперт". Инвестиции в нефтегазовую отрасль России в 2022 году выросли более чем на 25% по сравнению с 2021 годом, несмотря на введение санкций. В 2023 году также продолжился рост, заметил Новак. В частности, инвестиции в нефтепереработку выросли вдвое к уровню 2022 года, составив около 200 миллиардов рублей. "Для сохранения темпов роста инвестиций в такой капиталоемкой отрасли с длинным циклом инвестиций необходимо сохранение согласованных параметров налоговых условий, о чем было сказано в послании президента Федеральному собранию", - отметил Новак. В мировой нефтегазовой отрасли риски недоинвестирования повышаются по мере ускорения энергоперехода, сказал вице-премьер. Согласно прогнозу ОПЕК, мировые инвестиции в нефтяную отрасль до 2045 года должны составить 14 триллионов долларов, или около 610 миллиардов долларов в год. При этом инвестиции в разведку и добычу нефти до 2045 года должны составить 11,1 триллиона долларов, или 480 миллиардов долларов ежегодно. Вместе с тем Россия продолжает работать над стимулированием сокращения выбросов парниковых газов в отраслях ТЭКа и расширением использования чистых источников энергии и атомной генерации. На сегодня возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - это один из самых быстрорастущих сегментов экономики в России, отметил Новак. Мощность объектов на основе ВИЭ за 10 лет выросла до 6 ГВт, а до 2035 года планируется ввести порядка 15 ГВт новых мощностей.

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александр новак, нефть, газ, мир