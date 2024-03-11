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Володин отчитался о предоставлении депутатам российских автомобилей - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Володин отчитался о предоставлении депутатам российских автомобилей
Володин отчитался о предоставлении депутатам российских автомобилей - 11.03.2024, ПРАЙМ
Володин отчитался о предоставлении депутатам российских автомобилей
Тридцать восемь регионов уже предоставили депутатам Госдумы российские автомобили, 34 субъекта предоставляют автомобили иностранных марок, произведенные в... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T17:34+0300
2024-03-11T17:35+0300
авто
машины для чиновников
вячеслав володин
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Тридцать восемь регионов уже предоставили депутатам Госдумы российские автомобили, 34 субъекта предоставляют автомобили иностранных марок, произведенные в России до 2022 года, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "На сегодняшний день 38 регионов уже предоставили депутатам российские автомобили. Еще 34 субъекта РФ предоставляют автомобили иностранных марок, но произведенные в России до 2022 года. И этот процесс будет продолжаться, по мере выбытия автомобилей из строя будут закупаться автомобили отечественного производства", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы. Ряд регионов, по его словам, не заключал договора аренды на транспортное обслуживание, так как нет заявок от депутатов, в том числе от новых регионов. Володин также поручил направить трём субъектам РФ - Республики Ингушетия, Амурской и Калининградской области, которые продолжают использовать для обеспечения работы депутатов ГД иностранные автомобили, уведомление с требованием исправить ситуацию, сообщили в пресс-службе. Восемнадцатого сентября Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства. В решении отмечалось, что с 2024 года в своих избирательных округах депутаты должны обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России. В гараж ГД уже поступили 33 автомобиля Lada Vesta. Постепенно, по мере выбытия иномарок из строя, депутаты будут обеспечиваться машинами "Москвич", Lada, Aurus в Москве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве служебного автомобиля использует Aurus, а в нерабочее время ездит на "Москвиче-3", сообщали в пресс-службе нижней палаты.
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авто, машины для чиновников, вячеслав володин
Авто, машины для чиновников, Вячеслав Володин
17:34 11.03.2024 (обновлено: 17:35 11.03.2024)
 
Володин отчитался о предоставлении депутатам российских автомобилей

Володин: 38 регионов уже предоставили депутатам Госдумы российские автомобили

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоссийский автомобиль Aurus
Российский автомобиль Aurus - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Тридцать восемь регионов уже предоставили депутатам Госдумы российские автомобили, 34 субъекта предоставляют автомобили иностранных марок, произведенные в России до 2022 года, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"На сегодняшний день 38 регионов уже предоставили депутатам российские автомобили. Еще 34 субъекта РФ предоставляют автомобили иностранных марок, но произведенные в России до 2022 года. И этот процесс будет продолжаться, по мере выбытия автомобилей из строя будут закупаться автомобили отечественного производства", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Ряд регионов, по его словам, не заключал договора аренды на транспортное обслуживание, так как нет заявок от депутатов, в том числе от новых регионов.
Lada Vesta Aura
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11:19
Володин также поручил направить трём субъектам РФ - Республики Ингушетия, Амурской и Калининградской области, которые продолжают использовать для обеспечения работы депутатов ГД иностранные автомобили, уведомление с требованием исправить ситуацию, сообщили в пресс-службе.
Восемнадцатого сентября Совет Думы единогласно принял решение об использовании депутатами только автомобилей российского производства. В решении отмечалось, что с 2024 года в своих избирательных округах депутаты должны обеспечиваться только автомобилями, произведенными в России. В гараж ГД уже поступили 33 автомобиля Lada Vesta. Постепенно, по мере выбытия иномарок из строя, депутаты будут обеспечиваться машинами "Москвич", Lada, Aurus в Москве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве служебного автомобиля использует Aurus, а в нерабочее время ездит на "Москвиче-3", сообщали в пресс-службе нижней палаты.
 
Автомашины для чиновниковВячеслав Володин
 
 
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