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Эксперты оценили возможность расчетов в цифровых финактивах с ЕАЭС и БРИКС

Эксперты оценили возможность расчетов в цифровых финактивах с ЕАЭС и БРИКС - 11.03.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили возможность расчетов в цифровых финактивах с ЕАЭС и БРИКС

Россия потенциально может наладить расчеты в цифровых финансовых активах с теми странами, с которыми можно синхронизировать законодательную базу или с которыми... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T17:43+0300

2024-03-11T17:43+0300

2024-03-11T17:43+0300

цифровые активы

цифровые финансовые активы

брикс

еаэс

расчеты

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия потенциально может наладить расчеты в цифровых финансовых активах с теми странами, с которыми можно синхронизировать законодательную базу или с которыми идет активный товарооборот, — это, в первую очередь, ЕАЭС и БРИКС, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Президент России Владимир Путин ранее в понедельник подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. "Страны ЕАЭС, Южная Америка и, вполне возможно, некоторые страны Африки и ряд арабских стран. В любом случае внедрение данного инструмента будет выглядеть логичным с теми странами, с которыми налажен активный товарооборот и есть сложности в расчетах по причине санкций", — прокомментировали эксперты Anderida Financial Group. "Учитывая внешнеполитические связи РФ, которые позволят синхронизировать законодательную базу для использования ЦФА, на первом этапе их смогут использовать в расчётах страны ЕАЭС, в дальнейшем БРИКС и Турция", — отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Он добавил, что заинтересовать экспортеров и импортеров расчеты в таких валютах могут неподсанкционность транзакций, а также возможность, не конвертируя такие активы в фиатные деньги или биржевые финансовые инструменты, совершать международные транзакции. При этом расчеты в таких активах возможны за любые товары, соглашаются аналитики. Главное — наличие аналогичных технологий у партнеров и признание ими российских активов.

https://1prime.ru/20240202/842969691.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цифровые активы, цифровые финансовые активы, брикс, еаэс, расчеты