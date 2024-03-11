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ЦБ раскрыл, какие ценные бумаги не попадут под обмен замороженных активов

ЦБ раскрыл, какие ценные бумаги не попадут под обмен замороженных активов - 11.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ раскрыл, какие ценные бумаги не попадут под обмен замороженных активов

Иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены те, которые... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T11:44+0300

2024-03-11T11:44+0300

2024-03-11T11:54+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены те, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" — НРД — иностранные депозитарии, говорится на сайте Банка России."Указом Президента Российской Федерации № 844 определено, что к выкупу можно предъявить только иностранные ценные бумаги, которые учитываются на счетах Центрального депозитария (НРД) в зарубежных организациях. Это означает, что бумаги, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" — НРД — иностранные депозитарии, можно будет предъявить к выкупу", - говорится в сообщении ЦБ РФ."Те бумаги, которые были заблокированы после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под процедуру выкупа. Эту информацию можно уточнить у вашего брокера или депозитария", - уточняется там же.

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россия, спб биржа, ценные бумаги, новости