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"СПБ Банк" обсудит включение в обмен иностранных ценных бумаг - 11.03.2024, ПРАЙМ
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"СПБ Банк" обсудит включение в обмен иностранных ценных бумаг
"СПБ Банк" обсудит включение в обмен иностранных ценных бумаг - 11.03.2024, ПРАЙМ
"СПБ Банк" обсудит включение в обмен иностранных ценных бумаг
Расчетный депозитарий "СПБ Биржи"- "СПБ Банк" - сообщил, что обсуждает с госорганами включение в обмен иностранных ценных бумаг, замороженных после санкций... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T14:46+0300
2024-03-11T15:17+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Расчетный депозитарий "СПБ Биржи"- "СПБ Банк" - сообщил, что обсуждает с госорганами включение в обмен иностранных ценных бумаг, замороженных после санкций против "СПБ Биржи".Ранее в понедельник Банк России сообщал, что иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены те, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" — НРД — иностранные депозитарии."СПБ Банк" — расчётный депозитарий "СПБ Биржи" — готов к процедуре обмена заблокированных иностранных ценных бумаг, предусмотренной Указом президента РФ №844. Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые были заблокированы в 2022 году. В цепочке хранения таких бумаг присутствует НРД и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream. Депозитарии участников торгов переводят такие бумаги внутри НРД со счетов "СПБ Банка" на собственные счета в том же НРД…", - говорится в сообщении "СПБ Банка"."СПБ Банк" обсуждает с уполномоченными госорганами включение в подобную процедуру обмена и иностранных ценных бумаг, заблокированных после введения санкций в отношении СПБ Биржи", — подчеркнул Олег Нафиков, ведущий юрист "СПБ Банка", руководитель проекта по разблокировке активов, попавших под ограничение после 2 ноября 2023 года.
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Экономика, РОССИЯ, СПБ биржа, Новости
14:46 11.03.2024 (обновлено: 15:17 11.03.2024)
 
"СПБ Банк" обсудит включение в обмен иностранных ценных бумаг

Депозитарий "СПБ Биржи" обсуждает с госорганами включение в обмен иностранных ценных бумаг

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Расчетный депозитарий "СПБ Биржи"- "СПБ Банк" - сообщил, что обсуждает с госорганами включение в обмен иностранных ценных бумаг, замороженных после санкций против "СПБ Биржи".
Ранее в понедельник Банк России сообщал, что иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены те, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" — НРД — иностранные депозитарии.
"СПБ Банк" — расчётный депозитарий "СПБ Биржи" — готов к процедуре обмена заблокированных иностранных ценных бумаг, предусмотренной Указом президента РФ №844. Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые были заблокированы в 2022 году. В цепочке хранения таких бумаг присутствует НРД и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream. Депозитарии участников торгов переводят такие бумаги внутри НРД со счетов "СПБ Банка" на собственные счета в том же НРД…", - говорится в сообщении "СПБ Банка".
Банк Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2024
С вводом новых санкций статус "СПБ Банка" не изменился
23 февраля, 20:44
"СПБ Банк" обсуждает с уполномоченными госорганами включение в подобную процедуру обмена и иностранных ценных бумаг, заблокированных после введения санкций в отношении СПБ Биржи", — подчеркнул Олег Нафиков, ведущий юрист "СПБ Банка", руководитель проекта по разблокировке активов, попавших под ограничение после 2 ноября 2023 года.
 
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