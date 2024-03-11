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"СПБ Банк" обсудит включение в обмен иностранных ценных бумаг

"СПБ Банк" обсудит включение в обмен иностранных ценных бумаг - 11.03.2024, ПРАЙМ

"СПБ Банк" обсудит включение в обмен иностранных ценных бумаг

Расчетный депозитарий "СПБ Биржи"- "СПБ Банк" - сообщил, что обсуждает с госорганами включение в обмен иностранных ценных бумаг, замороженных после санкций... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T14:46+0300

2024-03-11T14:46+0300

2024-03-11T15:17+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Расчетный депозитарий "СПБ Биржи"- "СПБ Банк" - сообщил, что обсуждает с госорганами включение в обмен иностранных ценных бумаг, замороженных после санкций против "СПБ Биржи".Ранее в понедельник Банк России сообщал, что иностранные ценные бумаги, заблокированные после санкций на "СПБ Биржу", не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены те, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" — НРД — иностранные депозитарии."СПБ Банк" — расчётный депозитарий "СПБ Биржи" — готов к процедуре обмена заблокированных иностранных ценных бумаг, предусмотренной Указом президента РФ №844. Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые были заблокированы в 2022 году. В цепочке хранения таких бумаг присутствует НРД и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream. Депозитарии участников торгов переводят такие бумаги внутри НРД со счетов "СПБ Банка" на собственные счета в том же НРД…", - говорится в сообщении "СПБ Банка"."СПБ Банк" обсуждает с уполномоченными госорганами включение в подобную процедуру обмена и иностранных ценных бумаг, заблокированных после введения санкций в отношении СПБ Биржи", — подчеркнул Олег Нафиков, ведущий юрист "СПБ Банка", руководитель проекта по разблокировке активов, попавших под ограничение после 2 ноября 2023 года.

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