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Власти Франции идут к "обществу войны", заявил Филиппо

Власти Франции идут к "обществу войны", заявил Филиппо - 11.03.2024, ПРАЙМ

Власти Франции идут к "обществу войны", заявил Филиппо

Французские власти идут не к военной экономике, направленной на увеличение военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед... | 11.03.2024, ПРАЙМ

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ПАРИЖ, 11 мар – ПРАЙМ. Французские власти идут не к военной экономике, направленной на увеличение военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед "внешней угрозой". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо."Они говорят, что это способ нарастить военное производство. Но, на мой взгляд, подразумевают нечто более глобальное. Они, скорее, должны говорить об "обществе войны": необходимо контролировать информацию, социальные сети, дискуссии в обществе, что можно говорить и что нельзя. А также риторику: может быть лишь один источник информации, лишь одна версия событий на Украине. Одно единственное объяснение", - отметил Филиппо.Ранее глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню отмечал, что французская оборонная компания Nexter ранее производила две гаубицы в месяц, но теперь выпускает 4-6 орудий на фоне конфликта на Украине.По мнению Филиппо, такие увеличения производства служат лишь для контроля общества и оправдания цензуры французских медиа.Он заключил, что подобная стратегия необходима для того, чтобы убедить людей в том, что рано или поздно война придет и на территорию Франции.Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что подготовка западного общества к воззрению на Россию как на противника является безответственной и осуществляется для оправдания увеличения военных бюджетов.

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