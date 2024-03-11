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Власти Франции идут к "обществу войны", заявил Филиппо - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Власти Франции идут к "обществу войны", заявил Филиппо
Власти Франции идут к "обществу войны", заявил Филиппо - 11.03.2024, ПРАЙМ
Власти Франции идут к "обществу войны", заявил Филиппо
Французские власти идут не к военной экономике, направленной на увеличение военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T10:15+0300
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ПАРИЖ, 11 мар – ПРАЙМ. Французские власти идут не к военной экономике, направленной на увеличение военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед "внешней угрозой". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо."Они говорят, что это способ нарастить военное производство. Но, на мой взгляд, подразумевают нечто более глобальное. Они, скорее, должны говорить об "обществе войны": необходимо контролировать информацию, социальные сети, дискуссии в обществе, что можно говорить и что нельзя. А также риторику: может быть лишь один источник информации, лишь одна версия событий на Украине. Одно единственное объяснение", - отметил Филиппо.Ранее глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню отмечал, что французская оборонная компания Nexter ранее производила две гаубицы в месяц, но теперь выпускает 4-6 орудий на фоне конфликта на Украине.По мнению Филиппо, такие увеличения производства служат лишь для контроля общества и оправдания цензуры французских медиа.Он заключил, что подобная стратегия необходима для того, чтобы убедить людей в том, что рано или поздно война придет и на территорию Франции.Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что подготовка западного общества к воззрению на Россию как на противника является безответственной и осуществляется для оправдания увеличения военных бюджетов.
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франция, оружие, украина, новости
Вооружения, ФРАНЦИЯ, оружие, УКРАИНА, Новости
10:15 11.03.2024 (обновлено: 10:29 11.03.2024)
 
Власти Франции идут к "обществу войны", заявил Филиппо

Филиппо: власти Франции идут не к военной экономике, а к "обществу войны"

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 11 мар – ПРАЙМ. Французские власти идут не к военной экономике, направленной на увеличение военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед "внешней угрозой". Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
"Они говорят, что это способ нарастить военное производство. Но, на мой взгляд, подразумевают нечто более глобальное. Они, скорее, должны говорить об "обществе войны": необходимо контролировать информацию, социальные сети, дискуссии в обществе, что можно говорить и что нельзя. А также риторику: может быть лишь один источник информации, лишь одна версия событий на Украине. Одно единственное объяснение", - отметил Филиппо.
Ранее глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню отмечал, что французская оборонная компания Nexter ранее производила две гаубицы в месяц, но теперь выпускает 4-6 орудий на фоне конфликта на Украине.
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По мнению Филиппо, такие увеличения производства служат лишь для контроля общества и оправдания цензуры французских медиа.
Он заключил, что подобная стратегия необходима для того, чтобы убедить людей в том, что рано или поздно война придет и на территорию Франции.
Посол России в Париже Алексей Мешков заявил, что подготовка западного общества к воззрению на Россию как на противника является безответственной и осуществляется для оправдания увеличения военных бюджетов.
 
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