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В Британии покончил с собой "вдохновленный" Трасс наемник ВСУ - 11.03.2024, ПРАЙМ
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В Британии покончил с собой "вдохновленный" Трасс наемник ВСУ
В Британии покончил с собой "вдохновленный" Трасс наемник ВСУ - 11.03.2024, ПРАЙМ
В Британии покончил с собой "вдохновленный" Трасс наемник ВСУ
Британский наемник, вернувшись с Украины, покончил с собой, пишет The Telegraph. Тело Гарри Грегга нашли в его доме в Норфолке. | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T07:02+0300
2024-03-11T07:02+0300
спецоперация на украине
великобритания
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Британский наемник, вернувшись с Украины, покончил с собой, пишет The Telegraph. Тело Гарри Грегга нашли в его доме в Норфолке.Двадцатитрехлетний британец поехал на Украину после того как бывший премьер-министр Лиз Трасс заявила, что тот, кто сделает это, присоединится к "битве за демократию" и что она "абсолютно поддерживает" всех британцев, которые отправятся воевать против России.Грегг связался с посольством Украины, а через несколько дней забронировал себе билет и улетел. С помощью гуманитарных работников он добрался до линии фронта и присоединился к тренировочному лагерю. Позже лагерь подвергся бомбардировке, Грегг не пострадал, но его друг получил серьезную травму.У Грегга не было формальной военной подготовки, за исключением периода обучения в рядах армейских кадетов. В ВСУ он под позывным "Орел" воевал в окопах, где на его глазах гибли однополчане, пишет издание.Когда Грегг вернулся в Великобританию, у него было посттравматическое стрессовое расстройство.
https://1prime.ru/20240310/846123158.html
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великобритания
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
07:02 11.03.2024
 
В Британии покончил с собой "вдохновленный" Трасс наемник ВСУ

Telegraph: британский наемник покончил с собой после возвращения с Украины

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Британский наемник, вернувшись с Украины, покончил с собой, пишет The Telegraph. Тело Гарри Грегга нашли в его доме в Норфолке.
Двадцатитрехлетний британец поехал на Украину после того как бывший премьер-министр Лиз Трасс заявила, что тот, кто сделает это, присоединится к "битве за демократию" и что она "абсолютно поддерживает" всех британцев, которые отправятся воевать против России.
Грегг связался с посольством Украины, а через несколько дней забронировал себе билет и улетел. С помощью гуманитарных работников он добрался до линии фронта и присоединился к тренировочному лагерю. Позже лагерь подвергся бомбардировке, Грегг не пострадал, но его друг получил серьезную травму.
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У Грегга не было формальной военной подготовки, за исключением периода обучения в рядах армейских кадетов. В ВСУ он под позывным "Орел" воевал в окопах, где на его глазах гибли однополчане, пишет издание.
Когда Грегг вернулся в Великобританию, у него было посттравматическое стрессовое расстройство.
 
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