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СМИ назвали цель слияния нефтедобытчиков в Пермском бассейне США - 11.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали цель слияния нефтедобытчиков в Пермском бассейне США
СМИ назвали цель слияния нефтедобытчиков в Пермском бассейне США - 11.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали цель слияния нефтедобытчиков в Пермском бассейне США
Слияние компаний, добывающих нефть в Пермском бассейне США, даст им больший контроль над нефтяным рынком, сообщает портал MarketWatch со ссылкой на данные... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T15:13+0300
2024-03-11T15:13+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Слияние компаний, добывающих нефть в Пермском бассейне США, даст им больший контроль над нефтяным рынком, сообщает портал MarketWatch со ссылкой на данные аналитических компаний. Как пишет портал, Пермский бассейн США привлек крупные нефтяные компании, в том числе Exxon Mobil и Chevron, которые запустили череду сделок по слиянию и поглощению на миллиарды долларов. Аналитическая компания Enverus предполагает, что если слияния будут успешно завершены, то, судя по прошлогодним показателям бурения, половина добычи в бассейне окажется в руках всего полдюжины производителей. По ее данным, добыча 25 крупнейших нефтедобытчиков в Пермским бассейне колеблется от примерно 850 тысяч баррелей в сутки у Exxon-Pioneer после слияния, до примерно 38 тысяч баррелей в сутки у Franklin Mountain Energy. "В конечном итоге в Пермском бассейне будет два, три, максимум четыре крупных оператора", - пишет портал MarketWatch со ссылкой на слова портфельного менеджера Gabelli Funds Саймона Вонга (Simon Wong). Вонг также сообщил, что объединение компаний "позитивно" скажется на ценах на нефть, поскольку большие нефтедобывающие компании установят контроль над менее крупными предприятиями. При таком исходе, в случае позитивных или негативных изменений на нефтяном рынке, бурение будет контролироваться и компании смогут ограничить или увеличить количество добываемого сырья и минимизировать свои расходы. Буровые компании Devon Energy, EOG, Marathon Oil и Coterra Energy также упоминались аналитиками в качестве потенциальных партнеров по слиянию. "Существует множество небольших компаний, таких как Matador, Permian Resources и SM Energy. Им сначала придется объединиться между собой, чтобы достичь нового уровня", - сообщил MarketWatch старший портфельный менеджер инвестиционного менеджера Tortoise Роб Таммел (Rob Thummel). На Пермский бассейн США приходится около половины добычи нефти в США и почти 6% мировых поставок, говорится в сообщении.
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сша, нефть, нефтедобыча, новости
Энергетика, США, Нефть, нефтедобыча, Новости
15:13 11.03.2024
 
СМИ назвали цель слияния нефтедобытчиков в Пермском бассейне США

MarketWatch: слияние нефтедобытчиков в Пермском бассейне США усилит их контроль над рынком

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Слияние компаний, добывающих нефть в Пермском бассейне США, даст им больший контроль над нефтяным рынком, сообщает портал MarketWatch со ссылкой на данные аналитических компаний.
Как пишет портал, Пермский бассейн США привлек крупные нефтяные компании, в том числе Exxon Mobil и Chevron, которые запустили череду сделок по слиянию и поглощению на миллиарды долларов. Аналитическая компания Enverus предполагает, что если слияния будут успешно завершены, то, судя по прошлогодним показателям бурения, половина добычи в бассейне окажется в руках всего полдюжины производителей. По ее данным, добыча 25 крупнейших нефтедобытчиков в Пермским бассейне колеблется от примерно 850 тысяч баррелей в сутки у Exxon-Pioneer после слияния, до примерно 38 тысяч баррелей в сутки у Franklin Mountain Energy.
"В конечном итоге в Пермском бассейне будет два, три, максимум четыре крупных оператора", - пишет портал MarketWatch со ссылкой на слова портфельного менеджера Gabelli Funds Саймона Вонга (Simon Wong).
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Вонг также сообщил, что объединение компаний "позитивно" скажется на ценах на нефть, поскольку большие нефтедобывающие компании установят контроль над менее крупными предприятиями. При таком исходе, в случае позитивных или негативных изменений на нефтяном рынке, бурение будет контролироваться и компании смогут ограничить или увеличить количество добываемого сырья и минимизировать свои расходы.
Буровые компании Devon Energy, EOG, Marathon Oil и Coterra Energy также упоминались аналитиками в качестве потенциальных партнеров по слиянию.
"Существует множество небольших компаний, таких как Matador, Permian Resources и SM Energy. Им сначала придется объединиться между собой, чтобы достичь нового уровня", - сообщил MarketWatch старший портфельный менеджер инвестиционного менеджера Tortoise Роб Таммел (Rob Thummel).
На Пермский бассейн США приходится около половины добычи нефти в США и почти 6% мировых поставок, говорится в сообщении.
 
ЭнергетикаСШАНефтьнефтедобычаНовости
 
 
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