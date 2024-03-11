https://1prime.ru/20240311/oruzhie-846133005.html
Россия опустилась на третье место по экспорту оружия в мире
Россия опустилась на третье место по экспорту оружия в мире - 11.03.2024, ПРАЙМ
Россия опустилась на третье место по экспорту оружия в мире
Россия в период с 2019 по 2023 годы стала третьим по величине экспортером вооружений после Соединенных Штатов и Франции, сообщает Стокгольмский международный... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T06:33+0300
2024-03-11T06:33+0300
2024-03-11T06:36+0300
вооружения
оружие
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82501/93/825019337_0:77:2200:1315_1920x0_80_0_0_17d851b9cc57f524ad34accf89d1ae13.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия в период с 2019 по 2023 годы стала третьим по величине экспортером вооружений после Соединенных Штатов и Франции, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). "Россия впервые стала третьим крупнейшим экспортером оружия, уступив вторую позицию Франции", - указывается в отчете организации. По данным SIPRI, экспортные поставки оружия Россией понизились на 53% в пятилетку с 2019 по 2023 годы по сравнению с пятилеткой с 2014 по 2018 годы. В 2019 году РФ поставляла оружие в 31 государство, а в 2023-м – в 12.Основным импортером вооружений российского производства стал регион Азии и Океании – показатель составляет 68% от экспорта России, следом идут Индия – 34% и КНР – 21%.
https://1prime.ru/20240309/846110543.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82501/93/825019337_174:0:2027:1390_1920x0_80_0_0_036aa7806cc37c01bda832b6bcee9a8b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оружие, россия
Вооружения, оружие, РОССИЯ
Россия опустилась на третье место по экспорту оружия в мире
SIPRI: Россия стала третьим по величине экспортером оружия после США и Франции
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия в период с 2019 по 2023 годы стала третьим по величине экспортером вооружений после Соединенных Штатов и Франции, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
"Россия впервые стала третьим крупнейшим экспортером оружия, уступив вторую позицию Франции", - указывается в отчете организации.
По данным SIPRI, экспортные поставки оружия Россией понизились на 53% в пятилетку с 2019 по 2023 годы по сравнению с пятилеткой с 2014 по 2018 годы. В 2019 году РФ поставляла оружие в 31 государство, а в 2023-м – в 12.
"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия
Основным импортером вооружений российского производства стал регион Азии и Океании – показатель составляет 68% от экспорта России, следом идут Индия – 34% и КНР – 21%.