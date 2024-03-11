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Россия опустилась на третье место по экспорту оружия в мире - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Россия опустилась на третье место по экспорту оружия в мире
Россия опустилась на третье место по экспорту оружия в мире - 11.03.2024, ПРАЙМ
Россия опустилась на третье место по экспорту оружия в мире
Россия в период с 2019 по 2023 годы стала третьим по величине экспортером вооружений после Соединенных Штатов и Франции, сообщает Стокгольмский международный... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T06:33+0300
2024-03-11T06:36+0300
вооружения
оружие
россия
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия в период с 2019 по 2023 годы стала третьим по величине экспортером вооружений после Соединенных Штатов и Франции, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). "Россия впервые стала третьим крупнейшим экспортером оружия, уступив вторую позицию Франции", - указывается в отчете организации. По данным SIPRI, экспортные поставки оружия Россией понизились на 53% в пятилетку с 2019 по 2023 годы по сравнению с пятилеткой с 2014 по 2018 годы. В 2019 году РФ поставляла оружие в 31 государство, а в 2023-м – в 12.Основным импортером вооружений российского производства стал регион Азии и Океании – показатель составляет 68% от экспорта России, следом идут Индия – 34% и КНР – 21%.
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оружие, россия
Вооружения, оружие, РОССИЯ
06:33 11.03.2024 (обновлено: 06:36 11.03.2024)
 
Россия опустилась на третье место по экспорту оружия в мире

SIPRI: Россия стала третьим по величине экспортером оружия после США и Франции

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк*Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском
*Самолет Су-34 во время выступления в последний день работы Международного авиационного-космического салона МАКС-2015 в подмосковном Жуковском - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия в период с 2019 по 2023 годы стала третьим по величине экспортером вооружений после Соединенных Штатов и Франции, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
"Россия впервые стала третьим крупнейшим экспортером оружия, уступив вторую позицию Франции", - указывается в отчете организации.
По данным SIPRI, экспортные поставки оружия Россией понизились на 53% в пятилетку с 2019 по 2023 годы по сравнению с пятилеткой с 2014 по 2018 годы. В 2019 году РФ поставляла оружие в 31 государство, а в 2023-м – в 12.
#Вылет первой группы самолетов ВКС России с авиабазы Хмеймим в пункты постоянного базирования на территории России - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
"Невероятная точность": в Германии пришли в ужас из-за российского оружия
9 марта, 12:24
Основным импортером вооружений российского производства стал регион Азии и Океании – показатель составляет 68% от экспорта России, следом идут Индия – 34% и КНР – 21%.
 
ВооруженияоружиеРОССИЯ
 
 
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