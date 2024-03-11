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Россия опустилась на третье место по экспорту оружия в мире

Россия опустилась на третье место по экспорту оружия в мире - 11.03.2024, ПРАЙМ

Россия опустилась на третье место по экспорту оружия в мире

Россия в период с 2019 по 2023 годы стала третьим по величине экспортером вооружений после Соединенных Штатов и Франции, сообщает Стокгольмский международный... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T06:33+0300

2024-03-11T06:33+0300

2024-03-11T06:36+0300

вооружения

оружие

россия

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия в период с 2019 по 2023 годы стала третьим по величине экспортером вооружений после Соединенных Штатов и Франции, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). "Россия впервые стала третьим крупнейшим экспортером оружия, уступив вторую позицию Франции", - указывается в отчете организации. По данным SIPRI, экспортные поставки оружия Россией понизились на 53% в пятилетку с 2019 по 2023 годы по сравнению с пятилеткой с 2014 по 2018 годы. В 2019 году РФ поставляла оружие в 31 государство, а в 2023-м – в 12.Основным импортером вооружений российского производства стал регион Азии и Океании – показатель составляет 68% от экспорта России, следом идут Индия – 34% и КНР – 21%.

https://1prime.ru/20240309/846110543.html

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оружие, россия