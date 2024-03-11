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В ГД одобрили возврат работающим с серебром ювелирам права на "упрощенку"

В ГД одобрили возврат работающим с серебром ювелирам права на "упрощенку" - 11.03.2024, ПРАЙМ

В ГД одобрили возврат работающим с серебром ювелирам права на "упрощенку"

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о восстановлении права работающих с серебром ювелиров применять... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T13:34+0300

2024-03-11T13:34+0300

2024-03-11T13:34+0300

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о восстановлении права работающих с серебром ювелиров применять упрощенную, в том числе автоматизированную, и патентную системы налогообложения (УСН, АУСН, ПСН) и об отмене льгот по НДС в данной сфере. На рассмотрение Думы документ, внесенный группой сенаторов и депутатом-единороссом Денисом Кравченко, планируется вынести 13 марта. Он предоставляет организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство ювелирных и других изделий из серебра и (или) их реализацию, право на применение УСН с 1 января 2024 года, то есть задним числом. Но для этого они должны до 31 марта уведомить налоговый орган о переходе на такой режим. А с 1 января 2025 года для таких лиц восстанавливается и возможность перехода на ПСН и автоматизированную УСН. Одновременно законопроект отменяет действующее освобождение от НДС операций по реализации серебра и нулевую ставку данного налога при реализации серебряных слитков физлицам банками, аффинажными организациями и "Гознаком". В связи с этим определен и порядок по восстановлению сумм НДС, принятых ранее к вычету. При этом льгота по НДС по золотым слиткам сохраняется. Реализация предлагаемых мер позволит снизить издержки у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющих производство и реализацию ювелирных и других изделий из серебра, в связи с переходом их на общую систему налогообложения с 1 января 2023 года, которые привели к сокращению численности работников, а в ряде случаев - к прекращению деятельности, сказано в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. Правительство РФ поддерживает принятие законопроекта. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", состоявшейся 26 мая 2023 года, поручил правительству рассмотреть вопрос о возможности предоставления субъектам МСП, осуществляющим реализацию ювелирных и других изделий из серебра, права на применение специальных налоговых режимов. УСН позволяет платить 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами, а при ПСН платится только стоимость патента.

https://1prime.ru/20240119/842841066.html

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россия, ювелиры, серебро, новости