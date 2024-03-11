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Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за истребители F-35 - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за истребители F-35
Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за истребители F-35 - 11.03.2024, ПРАЙМ
Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за истребители F-35
Турция рассчитывает вернуть деньги, которые были уплачены за покупку американских истребителей F-35, пишет газета Sabah со ссылкой на заявление министра... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T09:37+0300
2024-03-11T09:37+0300
вооружения
турция
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оружие
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Турция рассчитывает вернуть деньги, которые были уплачены за покупку американских истребителей F-35, пишет газета Sabah со ссылкой на заявление министра национальной обороны Яшара Гюлера."Я думаю, мы сможем вернуть деньги, которые мы заплатили за F-35, переговоры продолжаются", — сказал он.Ранее министр иностранных дел республики Хакан Фидан заявил, что Турция готова обсуждать с Соединенными Штатами возвращение к программе по истребителям F-35, Анкара считает исключение из нее необоснованной.Турция в 2017 году заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила в 2019 году. США требовали от Турции отказаться от российских систем в пользу Patriot американского производства, но Анкара отказалась. Тогда Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса. Также США аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией.
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турция, сша, оружие
Вооружения, ТУРЦИЯ, США, оружие
09:37 11.03.2024
 
Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за истребители F-35

Турция рассчитывает вернуть деньги, выплаченные за покупку истребители F-35

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМеждународный авиасалон "Ле Бурже-2017"
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Турция рассчитывает вернуть деньги, которые были уплачены за покупку американских истребителей F-35, пишет газета Sabah со ссылкой на заявление министра национальной обороны Яшара Гюлера.
"Я думаю, мы сможем вернуть деньги, которые мы заплатили за F-35, переговоры продолжаются", — сказал он.
Ранее министр иностранных дел республики Хакан Фидан заявил, что Турция готова обсуждать с Соединенными Штатами возвращение к программе по истребителям F-35, Анкара считает исключение из нее необоснованной.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 26.01.2023
СМИ: США требуют от Турции не пускать самолеты их производства из России
26 января 2023, 15:29
Турция в 2017 году заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила в 2019 году. США требовали от Турции отказаться от российских систем в пользу Patriot американского производства, но Анкара отказалась. Тогда Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса. Также США аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией.
 
ВооруженияТУРЦИЯСШАоружие
 
 
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