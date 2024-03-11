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Раскрыто, сколько Россия получила на переориентации поставок углеводородов

Раскрыто, сколько Россия получила на переориентации поставок углеводородов - 11.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, сколько Россия получила на переориентации поставок углеводородов

Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 миллиардов долларов - на 56 миллиардов долларов больше... | 11.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-11T06:27+0300

2024-03-11T06:27+0300

2024-03-11T06:27+0300

энергетика

углеводороды

санкции против рф

газ

экспорт нефтепродуктов

уголь

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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 миллиардов долларов - на 56 миллиардов долларов больше среднего уровня поставок в европейские страны до введения ими антироссийских санкций, следует из расчетов РИА Новости. Агентство изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских углеводородов - Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и ЕС. При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок в 2019-2021 годах и в 2023 году. Данные за 2022 год не берутся из-за аномальных колебаний в стоимости импорта, как на фоне изменения цен, так и объемов поставок. Двадцать семь стран Евросоюза до введения санкций закупали у России углеводородов в среднем на 102,5 миллиарда долларов в год, при этом в прошлом году закупки составили лишь 31,6 миллиарда. В результате объем выпавших доходов от поставок в эти страны составил 70,9 миллиарда долларов. Однако это с лихвой компенсируется доходами от роста экспорта в дружественные страны: совокупно лишь поставки в шесть стран - Турцию, Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и Малайзию - в прошлом году составили 186,7 миллиарда долларов против 59,9 миллиарда долларов в среднем за 2019-2021 годы. Таким образом, дополнительный доход от этих направлений составил 126,8 миллиарда долларов. И это на 56 миллиардов долларов больше выпавших доходов от поставок Евросоюзу. Крупнейшим покупателем российских углеводородов в прошлом году был Китай, который вдвое увеличил расходы на покупку угля, газа, нефти и нефтепродуктов - до 94,6 миллиарда долларов с 43,3 миллиарда в 2019-2021 годах. Далее идет Индия, увеличившая закупки российских углеводородов почти в 18 раз по сравнению со средним значением в 2019-2021 годы, - до 53,7 миллиарда долларов. Закупки Турции выросли в 2,4 раза - до 30,1 миллиарда долларов, а Бразилии - в 24 раза, до 5,3 миллиарда. Малайзия нарастила импорт углеводородов из России в 2,8 раза - до 2 миллиардов долларов, а Индонезия - в 5,5 раза, до 1,1 миллиарда долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

углеводороды, санкции против рф, газ, экспорт нефтепродуктов, уголь