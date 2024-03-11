Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыто, сколько Россия получила на переориентации поставок углеводородов - 11.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240311/uglevodorody-846132741.html
Раскрыто, сколько Россия получила на переориентации поставок углеводородов
Раскрыто, сколько Россия получила на переориентации поставок углеводородов - 11.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько Россия получила на переориентации поставок углеводородов
Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 миллиардов долларов - на 56 миллиардов долларов больше... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T06:27+0300
2024-03-11T06:27+0300
энергетика
углеводороды
санкции против рф
газ
экспорт нефтепродуктов
уголь
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_0:131:3153:1904_1920x0_80_0_0_8e619a4c27738a38fe3157f263c0f7ab.jpg
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 миллиардов долларов - на 56 миллиардов долларов больше среднего уровня поставок в европейские страны до введения ими антироссийских санкций, следует из расчетов РИА Новости. Агентство изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских углеводородов - Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и ЕС. При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок в 2019-2021 годах и в 2023 году. Данные за 2022 год не берутся из-за аномальных колебаний в стоимости импорта, как на фоне изменения цен, так и объемов поставок. Двадцать семь стран Евросоюза до введения санкций закупали у России углеводородов в среднем на 102,5 миллиарда долларов в год, при этом в прошлом году закупки составили лишь 31,6 миллиарда. В результате объем выпавших доходов от поставок в эти страны составил 70,9 миллиарда долларов. Однако это с лихвой компенсируется доходами от роста экспорта в дружественные страны: совокупно лишь поставки в шесть стран - Турцию, Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и Малайзию - в прошлом году составили 186,7 миллиарда долларов против 59,9 миллиарда долларов в среднем за 2019-2021 годы. Таким образом, дополнительный доход от этих направлений составил 126,8 миллиарда долларов. И это на 56 миллиардов долларов больше выпавших доходов от поставок Евросоюзу. Крупнейшим покупателем российских углеводородов в прошлом году был Китай, который вдвое увеличил расходы на покупку угля, газа, нефти и нефтепродуктов - до 94,6 миллиарда долларов с 43,3 миллиарда в 2019-2021 годах. Далее идет Индия, увеличившая закупки российских углеводородов почти в 18 раз по сравнению со средним значением в 2019-2021 годы, - до 53,7 миллиарда долларов. Закупки Турции выросли в 2,4 раза - до 30,1 миллиарда долларов, а Бразилии - в 24 раза, до 5,3 миллиарда. Малайзия нарастила импорт углеводородов из России в 2,8 раза - до 2 миллиардов долларов, а Индонезия - в 5,5 раза, до 1,1 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240305/indiya-845893634.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83135/09/831350973_249:0:2788:1904_1920x0_80_0_0_194d4b694af710d9873a375746ee4904.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
углеводороды, санкции против рф, газ, экспорт нефтепродуктов, уголь
Энергетика, углеводороды, санкции против РФ, Газ, экспорт нефтепродуктов, уголь
06:27 11.03.2024
 
Раскрыто, сколько Россия получила на переориентации поставок углеводородов

Россия заработала 56 миллиардов долларов на переориентации поставок углеводородов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкеры с нефтью
Танкеры с нефтью - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 миллиардов долларов - на 56 миллиардов долларов больше среднего уровня поставок в европейские страны до введения ими антироссийских санкций, следует из расчетов РИА Новости.
Агентство изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских углеводородов - Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и ЕС. При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок в 2019-2021 годах и в 2023 году. Данные за 2022 год не берутся из-за аномальных колебаний в стоимости импорта, как на фоне изменения цен, так и объемов поставок.
Двадцать семь стран Евросоюза до введения санкций закупали у России углеводородов в среднем на 102,5 миллиарда долларов в год, при этом в прошлом году закупки составили лишь 31,6 миллиарда. В результате объем выпавших доходов от поставок в эти страны составил 70,9 миллиарда долларов.
*Торгуйтесь и обрящете - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Гигантский дисбаланс: что можно купить в Индии в обмен на нашу нефть
5 марта, 03:03
Однако это с лихвой компенсируется доходами от роста экспорта в дружественные страны: совокупно лишь поставки в шесть стран - Турцию, Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и Малайзию - в прошлом году составили 186,7 миллиарда долларов против 59,9 миллиарда долларов в среднем за 2019-2021 годы.
Таким образом, дополнительный доход от этих направлений составил 126,8 миллиарда долларов. И это на 56 миллиардов долларов больше выпавших доходов от поставок Евросоюзу.
Крупнейшим покупателем российских углеводородов в прошлом году был Китай, который вдвое увеличил расходы на покупку угля, газа, нефти и нефтепродуктов - до 94,6 миллиарда долларов с 43,3 миллиарда в 2019-2021 годах.
Далее идет Индия, увеличившая закупки российских углеводородов почти в 18 раз по сравнению со средним значением в 2019-2021 годы, - до 53,7 миллиарда долларов. Закупки Турции выросли в 2,4 раза - до 30,1 миллиарда долларов, а Бразилии - в 24 раза, до 5,3 миллиарда.
Малайзия нарастила импорт углеводородов из России в 2,8 раза - до 2 миллиардов долларов, а Индонезия - в 5,5 раза, до 1,1 миллиарда долларов.
 
Энергетикауглеводородысанкции против РФГазэкспорт нефтепродуктовуголь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала