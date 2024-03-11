https://1prime.ru/20240311/uglevodorody-846132741.html
Раскрыто, сколько Россия получила на переориентации поставок углеводородов
Раскрыто, сколько Россия получила на переориентации поставок углеводородов - 11.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько Россия получила на переориентации поставок углеводородов
Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 миллиардов долларов - на 56 миллиардов долларов больше... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T06:27+0300
2024-03-11T06:27+0300
2024-03-11T06:27+0300
энергетика
углеводороды
санкции против рф
газ
экспорт нефтепродуктов
уголь
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 миллиардов долларов - на 56 миллиардов долларов больше среднего уровня поставок в европейские страны до введения ими антироссийских санкций, следует из расчетов РИА Новости. Агентство изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских углеводородов - Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и ЕС. При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок в 2019-2021 годах и в 2023 году. Данные за 2022 год не берутся из-за аномальных колебаний в стоимости импорта, как на фоне изменения цен, так и объемов поставок. Двадцать семь стран Евросоюза до введения санкций закупали у России углеводородов в среднем на 102,5 миллиарда долларов в год, при этом в прошлом году закупки составили лишь 31,6 миллиарда. В результате объем выпавших доходов от поставок в эти страны составил 70,9 миллиарда долларов. Однако это с лихвой компенсируется доходами от роста экспорта в дружественные страны: совокупно лишь поставки в шесть стран - Турцию, Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и Малайзию - в прошлом году составили 186,7 миллиарда долларов против 59,9 миллиарда долларов в среднем за 2019-2021 годы. Таким образом, дополнительный доход от этих направлений составил 126,8 миллиарда долларов. И это на 56 миллиардов долларов больше выпавших доходов от поставок Евросоюзу. Крупнейшим покупателем российских углеводородов в прошлом году был Китай, который вдвое увеличил расходы на покупку угля, газа, нефти и нефтепродуктов - до 94,6 миллиарда долларов с 43,3 миллиарда в 2019-2021 годах. Далее идет Индия, увеличившая закупки российских углеводородов почти в 18 раз по сравнению со средним значением в 2019-2021 годы, - до 53,7 миллиарда долларов. Закупки Турции выросли в 2,4 раза - до 30,1 миллиарда долларов, а Бразилии - в 24 раза, до 5,3 миллиарда. Малайзия нарастила импорт углеводородов из России в 2,8 раза - до 2 миллиардов долларов, а Индонезия - в 5,5 раза, до 1,1 миллиарда долларов.
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углеводороды, санкции против рф, газ, экспорт нефтепродуктов, уголь
Энергетика, углеводороды, санкции против РФ, Газ, экспорт нефтепродуктов, уголь
Раскрыто, сколько Россия получила на переориентации поставок углеводородов
Россия заработала 56 миллиардов долларов на переориентации поставок углеводородов
МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Россия в прошлом году заработала на поставках нефти, газа и угля в ряд дружественных стран почти 187 миллиардов долларов - на 56 миллиардов долларов больше среднего уровня поставок в европейские страны до введения ими антироссийских санкций, следует из расчетов РИА Новости.
Агентство изучило данные национальных статслужб крупнейших покупателей российских углеводородов - Турции, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии, Малайзии и ЕС. При анализе сравнивалась средняя стоимость поставок в 2019-2021 годах и в 2023 году. Данные за 2022 год не берутся из-за аномальных колебаний в стоимости импорта, как на фоне изменения цен, так и объемов поставок.
Двадцать семь стран Евросоюза до введения санкций закупали у России углеводородов в среднем на 102,5 миллиарда долларов в год, при этом в прошлом году закупки составили лишь 31,6 миллиарда. В результате объем выпавших доходов от поставок в эти страны составил 70,9 миллиарда долларов.
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Однако это с лихвой компенсируется доходами от роста экспорта в дружественные страны: совокупно лишь поставки в шесть стран - Турцию, Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и Малайзию - в прошлом году составили 186,7 миллиарда долларов против 59,9 миллиарда долларов в среднем за 2019-2021 годы.
Таким образом, дополнительный доход от этих направлений составил 126,8 миллиарда долларов. И это на 56 миллиардов долларов больше выпавших доходов от поставок Евросоюзу.
Крупнейшим покупателем российских углеводородов в прошлом году был Китай, который вдвое увеличил расходы на покупку угля, газа, нефти и нефтепродуктов - до 94,6 миллиарда долларов с 43,3 миллиарда в 2019-2021 годах.
Далее идет Индия, увеличившая закупки российских углеводородов почти в 18 раз по сравнению со средним значением в 2019-2021 годы, - до 53,7 миллиарда долларов. Закупки Турции выросли в 2,4 раза - до 30,1 миллиарда долларов, а Бразилии - в 24 раза, до 5,3 миллиарда.
Малайзия нарастила импорт углеводородов из России в 2,8 раза - до 2 миллиардов долларов, а Индонезия - в 5,5 раза, до 1,1 миллиарда долларов.