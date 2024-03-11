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Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине - 11.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине
Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине - 11.03.2024, ПРАЙМ
Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине
Недавнее уничтожение американского танка Abrams российским Т-72Б3 на Украине стало ударом по репутации американской военной техники. Такое мнение выразил автор... | 11.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-11T12:19+0300
2024-03-11T12:19+0300
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Недавнее уничтожение американского танка Abrams российским Т-72Б3 на Украине стало ударом по репутации американской военной техники. Такое мнение выразил автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик."Этот случай развеивает более чем 30-летнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения. О том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь и российские и китайские аналоги", —отметил он.Берлетик подчеркнул, что Вооруженные силы Украины вряд ли смогут эффективно использовать Abrams на Украине, а сам американский танк не владеет никаким значительным преимуществом над российскими. Ранее Министерство обороны России объявило, что танк Abrams на Авдеевском направлении был подбит российским Т-72Б3 с первого выстрела.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, сша, abrams, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Abrams, Новости
12:19 11.03.2024
 
Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине

Берлетик: российская армия подорвала репутацию американской техники на Украине

© Фото : Sgt. Grady Jones / 4th Inf. Div. / U.S. ArmyАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Американский танк Abrams. Архивное фото
© Фото : Sgt. Grady Jones / 4th Inf. Div. / U.S. Army
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МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Недавнее уничтожение американского танка Abrams российским Т-72Б3 на Украине стало ударом по репутации американской военной техники. Такое мнение выразил автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик.
"Этот случай развеивает более чем 30-летнюю пропаганду США о превосходстве американских систем вооружения. О том, насколько они лучше и выше по качеству, чем их советские, а теперь и российские и китайские аналоги", —отметил он.
Берлетик подчеркнул, что Вооруженные силы Украины вряд ли смогут эффективно использовать Abrams на Украине, а сам американский танк не владеет никаким значительным преимуществом над российскими.
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Украинские военные неправильно используют танки Abrams, заявили в США
8 марта, 11:07
Ранее Министерство обороны России объявило, что танк Abrams на Авдеевском направлении был подбит российским Т-72Б3 с первого выстрела.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАAbramsНовости
 
 
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