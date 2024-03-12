Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240312/846188342.html
ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть
ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть - 12.03.2024, ПРАЙМ
ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть
Группа ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно за 16 лет разошлись в своих прогнозах по мировому спросу на нефть, пишет агентство Reuters. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T08:36+0300
2024-03-12T08:36+0300
энергетика
мир
мэа
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Группа ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно за 16 лет разошлись в своих прогнозах по мировому спросу на нефть, пишет агентство Reuters.Так, согласно прогнозам МЭА, спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,22 миллиона баррелей в сутки, в то время как ОПЕК спрогнозировали рост в 2,25 миллиона баррелей в сутки. Как отмечают эксперты, подобное расхождение обусловлено тем, что трейдеры получают разные сигналы о темпах развития нефтяного рынка и скорости "зеленого" перехода."У МЭА довольно четкое представление о том, что энергетический переход будет продвигаться гораздо более быстрыми темпами. Оба агентства загнали себя в угол, и именно поэтому у них такой огромный разрыв в прогнозах спроса", — подчеркнул экс-глава отдела нефтяных рынков МЭА Нил Аткинсон.Помимо всего прочего, ОПЕК и МЭА не сошлись в прогнозах по пику спроса на нефть. ОПЕК не ожидает достижение пика до 2045 года, в то время как МЭА прогнозирует его уже к 2030 году.Аналитики Reuters также добавили, что их собственные прогнозы по динамике на мировом нефтяном рынке ближе к прогнозам МЭА. По их подсчтеам, рост спроса составит порядка 1,3 миллиона баррелей в сутки.Тем не менее, анализ Reuters показал, что в 2008-2023 годах МЭА недооценивал общий спрос в своем первоначальном прогнозе в 56% случаев по сравнению с 50% случаев ОПЕК. В этой связи Аткинсон сказал, что, хотя оба агентства точно прогнозируют динамику спроса, по его мнению, прогноз ОПЕК с большей вероятностью окажется точнее в вопросе пика спроса в этом десятилетии.
https://1prime.ru/20240308/846096252.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мир, мэа, опек
Энергетика, МИР, МЭА, ОПЕК
08:36 12.03.2024
 
ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть

Reuters: ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозе спроса на нефть

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Группа ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно за 16 лет разошлись в своих прогнозах по мировому спросу на нефть, пишет агентство Reuters.
Так, согласно прогнозам МЭА, спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,22 миллиона баррелей в сутки, в то время как ОПЕК спрогнозировали рост в 2,25 миллиона баррелей в сутки.
Как отмечают эксперты, подобное расхождение обусловлено тем, что трейдеры получают разные сигналы о темпах развития нефтяного рынка и скорости "зеленого" перехода.
"У МЭА довольно четкое представление о том, что энергетический переход будет продвигаться гораздо более быстрыми темпами. Оба агентства загнали себя в угол, и именно поэтому у них такой огромный разрыв в прогнозах спроса", — подчеркнул экс-глава отдела нефтяных рынков МЭА Нил Аткинсон.
Нефтяная платформа Приразломная - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2024
Китайская CNOOC открыла крупное месторождение нефти в Южно-Китайском море
8 марта, 13:14
Помимо всего прочего, ОПЕК и МЭА не сошлись в прогнозах по пику спроса на нефть. ОПЕК не ожидает достижение пика до 2045 года, в то время как МЭА прогнозирует его уже к 2030 году.
Аналитики Reuters также добавили, что их собственные прогнозы по динамике на мировом нефтяном рынке ближе к прогнозам МЭА. По их подсчтеам, рост спроса составит порядка 1,3 миллиона баррелей в сутки.
Тем не менее, анализ Reuters показал, что в 2008-2023 годах МЭА недооценивал общий спрос в своем первоначальном прогнозе в 56% случаев по сравнению с 50% случаев ОПЕК. В этой связи Аткинсон сказал, что, хотя оба агентства точно прогнозируют динамику спроса, по его мнению, прогноз ОПЕК с большей вероятностью окажется точнее в вопросе пика спроса в этом десятилетии.
 
ЭнергетикаМИРМЭАОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала