https://1prime.ru/20240312/846188342.html

ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть

ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть - 12.03.2024, ПРАЙМ

ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть

Группа ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно за 16 лет разошлись в своих прогнозах по мировому спросу на нефть, пишет агентство Reuters. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T08:36+0300

2024-03-12T08:36+0300

2024-03-12T08:36+0300

энергетика

мир

мэа

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Группа ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно за 16 лет разошлись в своих прогнозах по мировому спросу на нефть, пишет агентство Reuters.Так, согласно прогнозам МЭА, спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,22 миллиона баррелей в сутки, в то время как ОПЕК спрогнозировали рост в 2,25 миллиона баррелей в сутки. Как отмечают эксперты, подобное расхождение обусловлено тем, что трейдеры получают разные сигналы о темпах развития нефтяного рынка и скорости "зеленого" перехода."У МЭА довольно четкое представление о том, что энергетический переход будет продвигаться гораздо более быстрыми темпами. Оба агентства загнали себя в угол, и именно поэтому у них такой огромный разрыв в прогнозах спроса", — подчеркнул экс-глава отдела нефтяных рынков МЭА Нил Аткинсон.Помимо всего прочего, ОПЕК и МЭА не сошлись в прогнозах по пику спроса на нефть. ОПЕК не ожидает достижение пика до 2045 года, в то время как МЭА прогнозирует его уже к 2030 году.Аналитики Reuters также добавили, что их собственные прогнозы по динамике на мировом нефтяном рынке ближе к прогнозам МЭА. По их подсчтеам, рост спроса составит порядка 1,3 миллиона баррелей в сутки.Тем не менее, анализ Reuters показал, что в 2008-2023 годах МЭА недооценивал общий спрос в своем первоначальном прогнозе в 56% случаев по сравнению с 50% случаев ОПЕК. В этой связи Аткинсон сказал, что, хотя оба агентства точно прогнозируют динамику спроса, по его мнению, прогноз ОПЕК с большей вероятностью окажется точнее в вопросе пика спроса в этом десятилетии.

https://1prime.ru/20240308/846096252.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, мэа, опек