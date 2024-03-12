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ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть
ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть - 12.03.2024, ПРАЙМ
ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть
Группа ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно за 16 лет разошлись в своих прогнозах по мировому спросу на нефть, пишет агентство Reuters. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T08:36+0300
2024-03-12T08:36+0300
2024-03-12T08:36+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Группа ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно за 16 лет разошлись в своих прогнозах по мировому спросу на нефть, пишет агентство Reuters.Так, согласно прогнозам МЭА, спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,22 миллиона баррелей в сутки, в то время как ОПЕК спрогнозировали рост в 2,25 миллиона баррелей в сутки. Как отмечают эксперты, подобное расхождение обусловлено тем, что трейдеры получают разные сигналы о темпах развития нефтяного рынка и скорости "зеленого" перехода."У МЭА довольно четкое представление о том, что энергетический переход будет продвигаться гораздо более быстрыми темпами. Оба агентства загнали себя в угол, и именно поэтому у них такой огромный разрыв в прогнозах спроса", — подчеркнул экс-глава отдела нефтяных рынков МЭА Нил Аткинсон.Помимо всего прочего, ОПЕК и МЭА не сошлись в прогнозах по пику спроса на нефть. ОПЕК не ожидает достижение пика до 2045 года, в то время как МЭА прогнозирует его уже к 2030 году.Аналитики Reuters также добавили, что их собственные прогнозы по динамике на мировом нефтяном рынке ближе к прогнозам МЭА. По их подсчтеам, рост спроса составит порядка 1,3 миллиона баррелей в сутки.Тем не менее, анализ Reuters показал, что в 2008-2023 годах МЭА недооценивал общий спрос в своем первоначальном прогнозе в 56% случаев по сравнению с 50% случаев ОПЕК. В этой связи Аткинсон сказал, что, хотя оба агентства точно прогнозируют динамику спроса, по его мнению, прогноз ОПЕК с большей вероятностью окажется точнее в вопросе пика спроса в этом десятилетии.
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мир, мэа, опек
Энергетика, МИР, МЭА, ОПЕК
ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть
Reuters: ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозе спроса на нефть
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ.
Группа ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) рекордно за 16 лет разошлись в своих прогнозах по мировому спросу на нефть, пишет
агентство Reuters.
Так, согласно прогнозам МЭА, спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,22 миллиона баррелей в сутки, в то время как ОПЕК спрогнозировали рост в 2,25 миллиона баррелей в сутки.
Как отмечают эксперты, подобное расхождение обусловлено тем, что трейдеры получают разные сигналы о темпах развития нефтяного рынка и скорости "зеленого" перехода.
"У МЭА довольно четкое представление о том, что энергетический переход будет продвигаться гораздо более быстрыми темпами. Оба агентства загнали себя в угол, и именно поэтому у них такой огромный разрыв в прогнозах спроса", — подчеркнул экс-глава отдела нефтяных рынков МЭА Нил Аткинсон.
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Помимо всего прочего, ОПЕК и МЭА не сошлись в прогнозах по пику спроса на нефть. ОПЕК не ожидает достижение пика до 2045 года, в то время как МЭА прогнозирует его уже к 2030 году.
Аналитики Reuters также добавили, что их собственные прогнозы по динамике на мировом нефтяном рынке ближе к прогнозам МЭА. По их подсчтеам, рост спроса составит порядка 1,3 миллиона баррелей в сутки.
Тем не менее, анализ Reuters показал, что в 2008-2023 годах МЭА недооценивал общий спрос в своем первоначальном прогнозе в 56% случаев по сравнению с 50% случаев ОПЕК. В этой связи Аткинсон сказал, что, хотя оба агентства точно прогнозируют динамику спроса, по его мнению, прогноз ОПЕК с большей вероятностью окажется точнее в вопросе пика спроса в этом десятилетии.