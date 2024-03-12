Будет колебаться. Выборы определят судьбу рубля - 12.03.2024, ПРАЙМ
Будет колебаться. Выборы определят судьбу рубля
В прошедший понедельник российская валюта продемонстрировала небольшое ослабление к доллару США и евро по итогам торгов после праздничных выходных. Курс доллара | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T08:54+0300
2024-03-12T08:54+0300
2024-03-12T09:05+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
выборы президента россии
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В прошедший понедельник российская валюта продемонстрировала небольшое ослабление к доллару США и евро по итогам торгов после праздничных выходных. Курс доллара окреп на 0,03% и составил 90,63 рубля, в то время как курс евро вырос на 0,13% до 99,05 рубля. Юань потерял 0,04% стоимости к рублю, опустившись до 12,59 рубля.В первой половине дня доллар дешевел до 90,44 рубля на фоне его общего ослабления на международных рынке Forex и восстановления нефтяных цен. Однако позже ситуация изменилась – укрепление доллара привело к ослаблению рубля. В целом рублевые валютные пары демонстрировали боковую динамику без четкого ценового импульса.На нефтяном рынке 11 марта наблюдался умеренный рост котировок. Стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,72% до 82,41 доллара за баррель. Торги были волатильными, но покупатели смогли закрыться в положительной зоне.Инвесторы сохраняют настороженность перед публикацией важных статданных по инфляции в США во вторник, а также ожидают ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства. Сомнения в полном выполнении странами ОПЕК+ договоренностей о сокращении добычи нефти вкупе со слабым спросом продолжают оказывать давление на рынок "черного золота".В ходе азиатской сессии 12 марта нефть Brent торгуется на уровне 82,46 доллара за баррель против вчерашнего минимума 81,05 доллара. На отметке 81 долларов за баррель образовалась сильная область поддержки, под которой продавцы будут стараться активизировать защитные стоп-приказы покупателей. Если после выхода инфляционных данных США торги завершатся вблизи 83,50 доллара, то можно рассчитывать на новую попытку пробития сопротивления 84 долларов.На валютном рынке, по моим ожиданиям, курс рубля будет колебаться около текущих уровней вплоть до оглашения результатов президентских выборов в России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Доллар может вернуться к отметке 91,20 рубля, хотя я в целом рассчитываю на укрепление американской валюты до 90 рублей.Сегодняшняя публикация инфляционной статистики в США находится в центре внимания рынков, так как она может повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что регулятор пока не видит устойчивой тенденции к замедлению роста потребительских цен до целевого уровня 2% годовых, поэтому вряд ли пойдет на снижение процентных ставок. Таким образом, данные по инфляции окажут серьезное влияние на динамику основных валют.Индекс Мосбиржи вырос на 0,14%, до 3320,31 п., индекс РТС - на 0,13%, до 1153,65 п. На открытии индекс Мосбиржи обновил максимум на 3340 п., с которого началась коррекция. Цель была достигнута, поэтому сейчас жду коррекционного движения до $3285.
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. В прошедший понедельник российская валюта продемонстрировала небольшое ослабление к доллару США и евро по итогам торгов после праздничных выходных. Курс доллара окреп на 0,03% и составил 90,63 рубля, в то время как курс евро вырос на 0,13% до 99,05 рубля. Юань потерял 0,04% стоимости к рублю, опустившись до 12,59 рубля.
В первой половине дня доллар дешевел до 90,44 рубля на фоне его общего ослабления на международных рынке Forex и восстановления нефтяных цен. Однако позже ситуация изменилась – укрепление доллара привело к ослаблению рубля. В целом рублевые валютные пары демонстрировали боковую динамику без четкого ценового импульса.
На нефтяном рынке 11 марта наблюдался умеренный рост котировок. Стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,72% до 82,41 доллара за баррель. Торги были волатильными, но покупатели смогли закрыться в положительной зоне.
Инвесторы сохраняют настороженность перед публикацией важных статданных по инфляции в США во вторник, а также ожидают ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства. Сомнения в полном выполнении странами ОПЕК+ договоренностей о сокращении добычи нефти вкупе со слабым спросом продолжают оказывать давление на рынок "черного золота".
В ходе азиатской сессии 12 марта нефть Brent торгуется на уровне 82,46 доллара за баррель против вчерашнего минимума 81,05 доллара. На отметке 81 долларов за баррель образовалась сильная область поддержки, под которой продавцы будут стараться активизировать защитные стоп-приказы покупателей. Если после выхода инфляционных данных США торги завершатся вблизи 83,50 доллара, то можно рассчитывать на новую попытку пробития сопротивления 84 долларов.
На валютном рынке, по моим ожиданиям, курс рубля будет колебаться около текущих уровней вплоть до оглашения результатов президентских выборов в России, которые пройдут с 15 по 17 марта. Доллар может вернуться к отметке 91,20 рубля, хотя я в целом рассчитываю на укрепление американской валюты до 90 рублей.
Сегодняшняя публикация инфляционной статистики в США находится в центре внимания рынков, так как она может повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что регулятор пока не видит устойчивой тенденции к замедлению роста потребительских цен до целевого уровня 2% годовых, поэтому вряд ли пойдет на снижение процентных ставок. Таким образом, данные по инфляции окажут серьезное влияние на динамику основных валют.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,14%, до 3320,31 п., индекс РТС - на 0,13%, до 1153,65 п. На открытии индекс Мосбиржи обновил максимум на 3340 п., с которого началась коррекция. Цель была достигнута, поэтому сейчас жду коррекционного движения до $3285.
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