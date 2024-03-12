https://1prime.ru/20240312/846191286.html

Байден неожиданно отреагировал на требования президента Польши

Байден неожиданно отреагировал на требования президента Польши - 12.03.2024, ПРАЙМ

Байден неожиданно отреагировал на требования президента Польши

В увеличении присутствия американских военных на территории Польши на данный момент нет необходимости, приводит издание Bloomberg слова президента США Джо... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T09:54+0300

2024-03-12T09:54+0300

2024-03-12T10:17+0300

польша

сша

украина

политика

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/84248/74/842487458_0:180:2265:1454_1920x0_80_0_0_0a73cbe130b6ea4a8fb81879514313e7.jpg

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В увеличении присутствия американских военных на территории Польши на данный момент нет необходимости, приводит издание Bloomberg слова президента США Джо Байдена."Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я встречаюсь с премьер-министром [Польши Дональдом Туском]", — заявил он.Кроме того, отмечается, что Байден намерен провести переговоры с главой польского правительства и президентом государства Анджеем Дудой.Ранее Дуда заявлял, что Варшава призовет Вашингтон направить на территорию Польши больше военных и поставлять Украине больше вооружения. Более того, по словам Дуды, Польша хочет добиться от США гарантий того, что предвыборные заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, - это лишь пустые слова.

https://1prime.ru/20240311/846179834.html

польша

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, сша, украина, джо байден