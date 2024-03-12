https://1prime.ru/20240312/846191286.html
Байден неожиданно отреагировал на требования президента Польши
Байден неожиданно отреагировал на требования президента Польши - 12.03.2024, ПРАЙМ
Байден неожиданно отреагировал на требования президента Польши
В увеличении присутствия американских военных на территории Польши на данный момент нет необходимости, приводит издание Bloomberg слова президента США Джо... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T09:54+0300
2024-03-12T09:54+0300
2024-03-12T10:17+0300
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политика
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В увеличении присутствия американских военных на территории Польши на данный момент нет необходимости, приводит издание Bloomberg слова президента США Джо Байдена."Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я встречаюсь с премьер-министром [Польши Дональдом Туском]", — заявил он.Кроме того, отмечается, что Байден намерен провести переговоры с главой польского правительства и президентом государства Анджеем Дудой.Ранее Дуда заявлял, что Варшава призовет Вашингтон направить на территорию Польши больше военных и поставлять Украине больше вооружения. Более того, по словам Дуды, Польша хочет добиться от США гарантий того, что предвыборные заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, - это лишь пустые слова.
https://1prime.ru/20240311/846179834.html
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польша, сша, украина, джо байден
ПОЛЬША, США, УКРАИНА, Политика, Джо Байден
Байден неожиданно отреагировал на требования президента Польши
Джо Байден не увидел надобности в увеличении числа войск США в Польше
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ.
В увеличении присутствия американских военных на территории Польши на данный момент нет необходимости, приводит издание Bloomberg
слова президента США Джо Байдена.
"Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я встречаюсь с премьер-министром [Польши Дональдом Туском]", — заявил он.
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Кроме того, отмечается, что Байден намерен провести переговоры с главой польского правительства и президентом государства Анджеем Дудой.
Ранее Дуда заявлял, что Варшава призовет Вашингтон направить на территорию Польши больше военных и поставлять Украине больше вооружения. Более того, по словам Дуды, Польша хочет добиться от США гарантий того, что предвыборные заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, - это лишь пустые слова.