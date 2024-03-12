https://1prime.ru/20240312/846194641.html

Первый белорусский кроссовер впервые стал лидером авторынка в России

Первый белорусский кроссовер впервые стал лидером авторынка в России - 12.03.2024, ПРАЙМ

Первый белорусский кроссовер впервые стал лидером авторынка в России

Десятка лидеров российского автомобильного рынка в марте пополнилась белорусским кроссовером Belgee X50, сообщило аналитическое агентство "Автостат". | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T11:13+0300

2024-03-12T11:13+0300

2024-03-12T11:39+0300

россия

белоруссия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/20/841302050_0:79:3361:1969_1920x0_80_0_0_a6120f013bb06e21a0979c5cae8c6344.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Десятка лидеров российского автомобильного рынка в марте пополнилась белорусским кроссовером Belgee X50, сообщило аналитическое агентство "Автостат".Белоруссия производит Belgee X50 в качестве локализованной версии Geely Coolray. Так, продажи этого автомобиля в России стартовали в сентябре 2023 года.Согласно предложенной статистике, с 4 по 10 марта текущего года вышеупомянутый бренд занял девятое место с результатом продаж в 541 автомобиль.Так, Belgee удалось обогнать по продажам китайский Tank, машины которого купили 477 потребителей за неделю.Уточняется, что по итогам недели первое место по реализации заняла российская Lada, продав 7,4 тысячи машин. За ней следуют китайские бренды Haval и Geely, которые реализовали по три тысячи автомобилей, Chery — 2,5 тысячи, Changan — 1,7 тысячи, Omoda — 897 машин, Exeed — 884.

https://1prime.ru/20240304/845867095.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, авто