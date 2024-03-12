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Первый белорусский кроссовер впервые стал лидером авторынка в России - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Первый белорусский кроссовер впервые стал лидером авторынка в России
Первый белорусский кроссовер впервые стал лидером авторынка в России - 12.03.2024, ПРАЙМ
Первый белорусский кроссовер впервые стал лидером авторынка в России
Десятка лидеров российского автомобильного рынка в марте пополнилась белорусским кроссовером Belgee X50, сообщило аналитическое агентство "Автостат". | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T11:13+0300
2024-03-12T11:39+0300
россия
белоруссия
авто
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Десятка лидеров российского автомобильного рынка в марте пополнилась белорусским кроссовером Belgee X50, сообщило аналитическое агентство "Автостат".Белоруссия производит Belgee X50 в качестве локализованной версии Geely Coolray. Так, продажи этого автомобиля в России стартовали в сентябре 2023 года.Согласно предложенной статистике, с 4 по 10 марта текущего года вышеупомянутый бренд занял девятое место с результатом продаж в 541 автомобиль.Так, Belgee удалось обогнать по продажам китайский Tank, машины которого купили 477 потребителей за неделю.Уточняется, что по итогам недели первое место по реализации заняла российская Lada, продав 7,4 тысячи машин. За ней следуют китайские бренды Haval и Geely, которые реализовали по три тысячи автомобилей, Chery — 2,5 тысячи, Changan — 1,7 тысячи, Omoda — 897 машин, Exeed — 884.
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россия, белоруссия, авто
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Авто
11:13 12.03.2024 (обновлено: 11:39 12.03.2024)
 
Первый белорусский кроссовер впервые стал лидером авторынка в России

"Автостат": белорусский бренд Belgee впервые вошел в топ-10 российского рынка

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкНовые японские праворульные кроссоверы
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Десятка лидеров российского автомобильного рынка в марте пополнилась белорусским кроссовером Belgee X50, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
Белоруссия производит Belgee X50 в качестве локализованной версии Geely Coolray. Так, продажи этого автомобиля в России стартовали в сентябре 2023 года.
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4 марта, 15:24
Согласно предложенной статистике, с 4 по 10 марта текущего года вышеупомянутый бренд занял девятое место с результатом продаж в 541 автомобиль.Так, Belgee удалось обогнать по продажам китайский Tank, машины которого купили 477 потребителей за неделю.
Уточняется, что по итогам недели первое место по реализации заняла российская Lada, продав 7,4 тысячи машин. За ней следуют китайские бренды Haval и Geely, которые реализовали по три тысячи автомобилей, Chery — 2,5 тысячи, Changan — 1,7 тысячи, Omoda — 897 машин, Exeed — 884.
 
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