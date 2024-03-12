https://1prime.ru/20240312/846219529.html

WP: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину

WP: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину - 12.03.2024, ПРАЙМ

WP: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину

Раскол среди западных стран в вопросе поддержки Киева играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет газета The Washington Post. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:16+0300

2024-03-12T16:16+0300

2024-03-12T16:16+0300

спецоперация на украине

владимир путин

россия

запад

украина

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Раскол среди западных стран в вопросе поддержки Киева играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет газета The Washington Post.Как сообщает издание, официальные лица Великобритании, германии и Франции сейчас отпускают в адрес друг друга нелестные замечания, упуская из виду глубокие стратегические проблемы Европы, такие как слабая армия и вялое оборонное производство.Все это, подчеркивает WP, произошло в условиях столкновения с самой серьезной угрозой со времен холодной войны, а именно возможности конфликта с Россией."Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров", - отмечает издание.

https://1prime.ru/20240311/846174465.html

запад

украина

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владимир путин, россия, запад, украина