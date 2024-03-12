https://1prime.ru/20240312/846219529.html
WP: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину
WP: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину - 12.03.2024, ПРАЙМ
WP: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину
Раскол среди западных стран в вопросе поддержки Киева играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет газета The Washington Post. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:16+0300
2024-03-12T16:16+0300
2024-03-12T16:16+0300
спецоперация на украине
владимир путин
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запад
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Раскол среди западных стран в вопросе поддержки Киева играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет газета The Washington Post.Как сообщает издание, официальные лица Великобритании, германии и Франции сейчас отпускают в адрес друг друга нелестные замечания, упуская из виду глубокие стратегические проблемы Европы, такие как слабая армия и вялое оборонное производство.Все это, подчеркивает WP, произошло в условиях столкновения с самой серьезной угрозой со времен холодной войны, а именно возможности конфликта с Россией."Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров", - отмечает издание.
https://1prime.ru/20240311/846174465.html
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владимир путин, россия, запад, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
WP: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину
WP: раскол в коалиции европейских союзников Украины играет Путину на руку
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ.
Раскол среди западных стран в вопросе поддержки Киева играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет газета The Washington Post
.
Как сообщает издание, официальные лица Великобритании, германии и Франции сейчас отпускают в адрес друг друга нелестные замечания, упуская из виду глубокие стратегические проблемы Европы, такие как слабая армия и вялое оборонное производство.
Путин разрешил "Норникелю" приобрести акции "Полигон-техноген"
Все это, подчеркивает WP, произошло в условиях столкновения с самой серьезной угрозой со времен холодной войны, а именно возможности конфликта с Россией.
"Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров", - отмечает издание.