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WP: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину - 12.03.2024, ПРАЙМ
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WP: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину
WP: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину - 12.03.2024, ПРАЙМ
WP: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину
Раскол среди западных стран в вопросе поддержки Киева играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет газета The Washington Post. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:16+0300
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спецоперация на украине
владимир путин
россия
запад
украина
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Раскол среди западных стран в вопросе поддержки Киева играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет газета The Washington Post.Как сообщает издание, официальные лица Великобритании, германии и Франции сейчас отпускают в адрес друг друга нелестные замечания, упуская из виду глубокие стратегические проблемы Европы, такие как слабая армия и вялое оборонное производство.Все это, подчеркивает WP, произошло в условиях столкновения с самой серьезной угрозой со времен холодной войны, а именно возможности конфликта с Россией."Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров", - отмечает издание.
https://1prime.ru/20240311/846174465.html
запад
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владимир путин, россия, запад, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
16:16 12.03.2024
 
WP: союзники Украины сделали неожиданный подарок Путину

WP: раскол в коалиции европейских союзников Украины играет Путину на руку

© РИА Новости . POOL/Владимир Гердо | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . POOL/Владимир Гердо
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Раскол среди западных стран в вопросе поддержки Киева играет на руку президенту России Владимиру Путину, пишет газета The Washington Post.
Как сообщает издание, официальные лица Великобритании, германии и Франции сейчас отпускают в адрес друг друга нелестные замечания, упуская из виду глубокие стратегические проблемы Европы, такие как слабая армия и вялое оборонное производство.
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Вчера, 18:28
Все это, подчеркивает WP, произошло в условиях столкновения с самой серьезной угрозой со времен холодной войны, а именно возможности конфликта с Россией.
"Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров", - отмечает издание.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинРОССИЯЗАПАДУКРАИНА
 
 
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