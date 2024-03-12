Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Боливии заявили о проигрыше НАТО на Украине - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240312/846220487.html
В Боливии заявили о проигрыше НАТО на Украине
В Боливии заявили о проигрыше НАТО на Украине - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Боливии заявили о проигрыше НАТО на Украине
НАТО проигрывает в конфликте на Украине, заявил в беседе с агентством РИА Новости бывший президент Боливии Эво Моралес. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:32+0300
2024-03-12T16:32+0300
спецоперация на украине
боливия
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/71/842157184_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_f0f108c50f413e59594a05bc0b6e056b.png
ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар – ПРАЙМ. НАТО проигрывает в конфликте на Украине, заявил в беседе с агентством РИА Новости бывший президент Боливии Эво Моралес."Мы видим, что на Украине НАТО проигрывает. Когда Соединенные Штаты входят в упадок, они прибегают к насилию, то есть к войне. Они изобретают войны, чтобы продавать свое оружие и жить за счет этого оружия", - сказал он.Моралес также выразил уверенность, что Россия нанесет НАТО поражение на Украине.Эво Моралес – боливийский государственный и политический деятель. Был президентом Боливии с 2006 по 2019 годы.
https://1prime.ru/20240312/sweden-846209622.html
боливия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84215/71/842157184_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_caadbb2ffb76913f0c2e9c231e3ddacc.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
боливия, нато, россия
Спецоперация на Украине, БОЛИВИЯ, НАТО, РОССИЯ
16:32 12.03.2024
 
В Боливии заявили о проигрыше НАТО на Украине

Экс-президент Боливии Моралес заявил, что НАТО проигрывает на Украине

 | Перейти в медиабанкБоливия
Боливия
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар – ПРАЙМ. НАТО проигрывает в конфликте на Украине, заявил в беседе с агентством РИА Новости бывший президент Боливии Эво Моралес.
"Мы видим, что на Украине НАТО проигрывает. Когда Соединенные Штаты входят в упадок, они прибегают к насилию, то есть к войне. Они изобретают войны, чтобы продавать свое оружие и жить за счет этого оружия", - сказал он.
Флаг Швеции
В Швеции выступили против постоянного присутствия войск НАТО в стране
11:52
Моралес также выразил уверенность, что Россия нанесет НАТО поражение на Украине.
Эво Моралес – боливийский государственный и политический деятель. Был президентом Боливии с 2006 по 2019 годы.
 
Спецоперация на УкраинеБОЛИВИЯНАТОРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала