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В Боливии заявили о проигрыше НАТО на Украине

В Боливии заявили о проигрыше НАТО на Украине - 12.03.2024, ПРАЙМ

В Боливии заявили о проигрыше НАТО на Украине

НАТО проигрывает в конфликте на Украине, заявил в беседе с агентством РИА Новости бывший президент Боливии Эво Моралес. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:32+0300

2024-03-12T16:32+0300

2024-03-12T16:32+0300

спецоперация на украине

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ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар – ПРАЙМ. НАТО проигрывает в конфликте на Украине, заявил в беседе с агентством РИА Новости бывший президент Боливии Эво Моралес."Мы видим, что на Украине НАТО проигрывает. Когда Соединенные Штаты входят в упадок, они прибегают к насилию, то есть к войне. Они изобретают войны, чтобы продавать свое оружие и жить за счет этого оружия", - сказал он.Моралес также выразил уверенность, что Россия нанесет НАТО поражение на Украине.Эво Моралес – боливийский государственный и политический деятель. Был президентом Боливии с 2006 по 2019 годы.

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