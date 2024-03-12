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В Боливии заявили о проигрыше НАТО на Украине
В Боливии заявили о проигрыше НАТО на Украине - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Боливии заявили о проигрыше НАТО на Украине
НАТО проигрывает в конфликте на Украине, заявил в беседе с агентством РИА Новости бывший президент Боливии Эво Моралес. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:32+0300
2024-03-12T16:32+0300
2024-03-12T16:32+0300
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ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар – ПРАЙМ. НАТО проигрывает в конфликте на Украине, заявил в беседе с агентством РИА Новости бывший президент Боливии Эво Моралес."Мы видим, что на Украине НАТО проигрывает. Когда Соединенные Штаты входят в упадок, они прибегают к насилию, то есть к войне. Они изобретают войны, чтобы продавать свое оружие и жить за счет этого оружия", - сказал он.Моралес также выразил уверенность, что Россия нанесет НАТО поражение на Украине.Эво Моралес – боливийский государственный и политический деятель. Был президентом Боливии с 2006 по 2019 годы.
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боливия, нато, россия
Спецоперация на Украине, БОЛИВИЯ, НАТО, РОССИЯ
В Боливии заявили о проигрыше НАТО на Украине
Экс-президент Боливии Моралес заявил, что НАТО проигрывает на Украине
ВИЛЬЯ ТУНАРИ (Боливия), 12 мар – ПРАЙМ. НАТО проигрывает в конфликте на Украине, заявил в беседе с агентством РИА Новости бывший президент Боливии Эво Моралес.
"Мы видим, что на Украине НАТО проигрывает. Когда Соединенные Штаты входят в упадок, они прибегают к насилию, то есть к войне. Они изобретают войны, чтобы продавать свое оружие и жить за счет этого оружия", - сказал он.
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Моралес также выразил уверенность, что Россия нанесет НАТО поражение на Украине.
Эво Моралес – боливийский государственный и политический деятель. Был президентом Боливии с 2006 по 2019 годы.