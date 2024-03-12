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Минэнерго США ожидает сокращение добычи нефти ОПЕК+
Минэнерго США ожидает сокращение добычи нефти ОПЕК+ - 12.03.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США ожидает сокращение добычи нефти ОПЕК+
Минэнерго США ожидает, что добыча нефти в странах ОПЕК+ в 2024 году на фоне добровольных сокращений упадет на 1,12 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2023 | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T21:18+0300
2024-03-12T21:18+0300
2024-03-12T21:19+0300
минэнерго сша
добыча нефти
опек
нефть
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что добыча нефти в странах ОПЕК+ в 2024 году на фоне добровольных сокращений упадет на 1,12 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом, следует из ежемесячного доклада министерства. Согласно данным в материалах министерства, добыча нефти в странах ОПЕК+ ожидается в 2024 году на уровне 35,95 миллиона баррелей в сутки против 37,07 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Таким образом, по итогам этого добыча упадет на 1,12 миллиона баррелей в сутки, или 3%. Месяцем ранее минэнерго США прогнозировало добычу в 36,45 миллиона баррелей в сутки, в результате прогноз чуть ухудшен. В 2025 году минэнерго США ожидает роста добычи ОПЕК+ на 940 тысяч баррелей в сутки, или 2,6%, до 36,89 миллиона баррелей в сутки.
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минэнерго сша, добыча нефти, опек, нефть
Минэнерго США, добыча нефти, ОПЕК, Нефть
Минэнерго США ожидает сокращение добычи нефти ОПЕК+
Минэнерго США ожидает, что добыча нефти ОПЕК+ упадет на 1,12 миллиона б/с
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что добыча нефти в странах ОПЕК+ в 2024 году на фоне добровольных сокращений упадет на 1,12 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом, следует из ежемесячного доклада министерства.
Согласно данным в материалах министерства, добыча нефти в странах ОПЕК+ ожидается в 2024 году на уровне 35,95 миллиона баррелей в сутки против 37,07 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Таким образом, по итогам этого добыча упадет на 1,12 миллиона баррелей в сутки, или 3%.
Месяцем ранее минэнерго США прогнозировало добычу в 36,45 миллиона баррелей в сутки, в результате прогноз чуть ухудшен.
В 2025 году минэнерго США ожидает роста добычи ОПЕК+ на 940 тысяч баррелей в сутки, или 2,6%, до 36,89 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США повысило прогноз средней цены нефти Brent на 2024 год