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Минэнерго США ожидает сокращение добычи нефти ОПЕК+

Минэнерго США ожидает сокращение добычи нефти ОПЕК+ - 12.03.2024, ПРАЙМ

Минэнерго США ожидает сокращение добычи нефти ОПЕК+

Минэнерго США ожидает, что добыча нефти в странах ОПЕК+ в 2024 году на фоне добровольных сокращений упадет на 1,12 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2023 | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T21:18+0300

2024-03-12T21:18+0300

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минэнерго сша

добыча нефти

опек

нефть

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Минэнерго США ожидает, что добыча нефти в странах ОПЕК+ в 2024 году на фоне добровольных сокращений упадет на 1,12 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2023 годом, следует из ежемесячного доклада министерства. Согласно данным в материалах министерства, добыча нефти в странах ОПЕК+ ожидается в 2024 году на уровне 35,95 миллиона баррелей в сутки против 37,07 миллиона баррелей в сутки в 2023 году. Таким образом, по итогам этого добыча упадет на 1,12 миллиона баррелей в сутки, или 3%. Месяцем ранее минэнерго США прогнозировало добычу в 36,45 миллиона баррелей в сутки, в результате прогноз чуть ухудшен. В 2025 году минэнерго США ожидает роста добычи ОПЕК+ на 940 тысяч баррелей в сутки, или 2,6%, до 36,89 миллиона баррелей в сутки.

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минэнерго сша, добыча нефти, опек, нефть