https://1prime.ru/20240312/belgee--846226819.html

Автоэксперт объяснил, за что россияне полюбили белорусский кроссовер

Автоэксперт объяснил, за что россияне полюбили белорусский кроссовер - 12.03.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт объяснил, за что россияне полюбили белорусский кроссовер

По данным "Автостата", на прошлой неделе в топ-10 по продажам на российском рынке впервые попал белорусско-китайский переднеприводный кроссовер Belgee X50. В... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T18:02+0300

2024-03-12T18:02+0300

2024-03-12T18:02+0300

эксклюзив

егор васильев

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авто

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. По данным "Автостата", на прошлой неделе в топ-10 по продажам на российском рынке впервые попал белорусско-китайский переднеприводный кроссовер Belgee X50. В чем его особенности, рассказал автоэксперт Егор Васильев.Приятной особенностью переднеприводных кроссоверов, в частности, Belgee X50 является относительно невысокая цена при довольно удачном наборе технологий активной безопасности и информационно-развлекательных возможностей.“Современно выглядящий автомобиль с бодрым 150-сильным турбомотором в сочетании с преселективным роботом 7DCT удовлетворит потребности абсолютного большинства современных автовладельцев”, - полагает Васильев.По его словам, конкретно с этой локализованной версией Geely Coolray “белорусы попали в точку”. А точнее стали претендовать на нишу, в которой очень комфортно себя ощущал “АвтоВАЗ”. Речь идет о ценовом диапазоне около 2 миллионов рублей.И хотя стоимость начальной комплектации составляет 2 290 000 рублей, благодаря трейд-ин и прочим финансовым инструментам стать владельцем X50 можно и за 1 970 990 рублей. А это цена дорогих комплектаций той же Lada Vesta, замечает автоэксперт.“Ну а поскольку современный покупатель уже выбирает авто не по бренду, а по стоимости владения и приобретения, нет ничего удивительного, в том Belgee X50 за первые недели марта вошел в топ-10 самых продаваемых авто, заняв 9-е место с результатом в 541 проданный кроссовер”, - заключил специалист.

https://1prime.ru/20240307/avto-846028714.html

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эксклюзив, егор васильев, россия, белоруссия, авто