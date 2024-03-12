Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии узнали, какой "адской бомбы" времен СССР боятся солдаты ВСУ - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240312/bomby-846215416.html
В Германии узнали, какой "адской бомбы" времен СССР боятся солдаты ВСУ
В Германии узнали, какой "адской бомбы" времен СССР боятся солдаты ВСУ - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Германии узнали, какой "адской бомбы" времен СССР боятся солдаты ВСУ
Российские войска все чаще атакуют позиции ВСУ при помощи планирующих бомб, которые, по признанию украинских военных, являются "сущим адом". Таким образом... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T13:39+0300
2024-03-12T13:39+0300
спецоперация на украине
авиабомбы aasm
фаб-500
боеприпасы
вооружение
всу
вкс
вкс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846165715_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e786bc63b5790459a450f1a212d44981.jpg
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Российские войска все чаще атакуют позиции ВСУ при помощи планирующих бомб, которые, по признанию украинских военных, являются "сущим адом". Таким образом боевой дух солдат падает и многие не выдерживают, пишет Business Insider.Речь идет о мощных управляемых бомбах дальнего действия, призванных уничтожить позиции украинской обороны. Это старое советское оружие, оснащенное оперением и системами наведения, что позволяет истребителям РФ запускать их с большого расстояния. В частности, это фугасные авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Цифра в их названии обозначает вес в килограммах.Россия наращивает производство планирующих бомб и все чаще их использует, например, в серии недавних ударов под Донецком. Урон от них очень серьезный, особенно от полуторатонных ФАБ-1500.“Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это ад”, — заявил изданию представитель ВСУ.Вашингтонский Институт изучения войны со ссылкой на российских военных блогеров констатировал, что новые бомбы существенно увеличивают глубину удара по позициям ВСУ. Россия стремится наладить их массовое производство и уже может сбрасывать до 100 управляемых бомб ежесуточно. Их сложно отразить с помощью систем ПВО, поскольку в воздухе они находятся относительно недолго.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240312/patriot-846210984.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846165715_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b8104471da8c0e3f009461622288450.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авиабомбы aasm, фаб-500, боеприпасы, вооружение, всу, вкс, вкс россии
Спецоперация на Украине, авиабомбы AASM, ФАБ-500, Боеприпасы, вооружение, ВСУ, ВКС, ВКС России
13:39 12.03.2024
 
В Германии узнали, какой "адской бомбы" времен СССР боятся солдаты ВСУ

BI: ВКС РФ нарастили глубину ударов по позициям ВСУ с помощью советских планирующих бомб

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Российские войска все чаще атакуют позиции ВСУ при помощи планирующих бомб, которые, по признанию украинских военных, являются "сущим адом". Таким образом боевой дух солдат падает и многие не выдерживают, пишет Business Insider.
Речь идет о мощных управляемых бомбах дальнего действия, призванных уничтожить позиции украинской обороны. Это старое советское оружие, оснащенное оперением и системами наведения, что позволяет истребителям РФ запускать их с большого расстояния. В частности, это фугасные авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Цифра в их названии обозначает вес в килограммах.
Россия наращивает производство планирующих бомб и все чаще их использует, например, в серии недавних ударов под Донецком. Урон от них очень серьезный, особенно от полуторатонных ФАБ-1500.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
"Ценное средство". В США оценили мощь ракет, поразивших Patriot
11:59
“Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это ад”, — заявил изданию представитель ВСУ.
Вашингтонский Институт изучения войны со ссылкой на российских военных блогеров констатировал, что новые бомбы существенно увеличивают глубину удара по позициям ВСУ. Россия стремится наладить их массовое производство и уже может сбрасывать до 100 управляемых бомб ежесуточно. Их сложно отразить с помощью систем ПВО, поскольку в воздухе они находятся относительно недолго.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на Украинеавиабомбы AASMФАБ-500БоеприпасывооружениеВСУВКСВКС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала