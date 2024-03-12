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В Германии узнали, какой "адской бомбы" времен СССР боятся солдаты ВСУ
В Германии узнали, какой "адской бомбы" времен СССР боятся солдаты ВСУ - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Германии узнали, какой "адской бомбы" времен СССР боятся солдаты ВСУ
Российские войска все чаще атакуют позиции ВСУ при помощи планирующих бомб, которые, по признанию украинских военных, являются "сущим адом". Таким образом... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T13:39+0300
2024-03-12T13:39+0300
2024-03-12T13:39+0300
спецоперация на украине
авиабомбы aasm
фаб-500
боеприпасы
вооружение
всу
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вкс россии
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Российские войска все чаще атакуют позиции ВСУ при помощи планирующих бомб, которые, по признанию украинских военных, являются "сущим адом". Таким образом боевой дух солдат падает и многие не выдерживают, пишет Business Insider.Речь идет о мощных управляемых бомбах дальнего действия, призванных уничтожить позиции украинской обороны. Это старое советское оружие, оснащенное оперением и системами наведения, что позволяет истребителям РФ запускать их с большого расстояния. В частности, это фугасные авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Цифра в их названии обозначает вес в килограммах.Россия наращивает производство планирующих бомб и все чаще их использует, например, в серии недавних ударов под Донецком. Урон от них очень серьезный, особенно от полуторатонных ФАБ-1500.“Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это ад”, — заявил изданию представитель ВСУ.Вашингтонский Институт изучения войны со ссылкой на российских военных блогеров констатировал, что новые бомбы существенно увеличивают глубину удара по позициям ВСУ. Россия стремится наладить их массовое производство и уже может сбрасывать до 100 управляемых бомб ежесуточно. Их сложно отразить с помощью систем ПВО, поскольку в воздухе они находятся относительно недолго.Полный текст читайте на ИноСМИ
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авиабомбы aasm, фаб-500, боеприпасы, вооружение, всу, вкс, вкс россии
Спецоперация на Украине, авиабомбы AASM, ФАБ-500, Боеприпасы, вооружение, ВСУ, ВКС, ВКС России
В Германии узнали, какой "адской бомбы" времен СССР боятся солдаты ВСУ
BI: ВКС РФ нарастили глубину ударов по позициям ВСУ с помощью советских планирующих бомб
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ.
Российские войска все чаще атакуют позиции ВСУ при помощи планирующих бомб, которые, по признанию украинских военных, являются "сущим адом". Таким образом боевой дух солдат падает и многие не выдерживают, пишет Business Insider
.
Речь идет о мощных управляемых бомбах дальнего действия, призванных уничтожить позиции украинской обороны. Это старое советское оружие, оснащенное оперением и системами наведения, что позволяет истребителям РФ запускать их с большого расстояния. В частности, это фугасные авиабомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-1500. Цифра в их названии обозначает вес в килограммах.
Россия наращивает производство планирующих бомб и все чаще их использует, например, в серии недавних ударов под Донецком. Урон от них очень серьезный, особенно от полуторатонных ФАБ-1500.
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“Это сильно давит на боевой дух. Не все наши ребята выдерживают. Хотя к ФАБ-500 они уже более-менее привыкли, но ФАБ-1500 — это ад”, — заявил изданию представитель ВСУ.
Вашингтонский Институт изучения войны со ссылкой на российских военных блогеров констатировал, что новые бомбы существенно увеличивают глубину удара по позициям ВСУ. Россия стремится наладить их массовое производство и уже может сбрасывать до 100 управляемых бомб ежесуточно. Их сложно отразить с помощью систем ПВО, поскольку в воздухе они находятся относительно недолго.
Полный текст читайте на ИноСМИ