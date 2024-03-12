https://1prime.ru/20240312/daniya-846229125.html

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи - 12.03.2024, ПРАЙМ

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на 337 миллионов долларов, сообщил во вторник глава украинского минобороны Рустем Умеров. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T20:01+0300

2024-03-12T20:01+0300

2024-03-12T20:01+0300

спецоперация на украине

украина

дания

поставки вооружений

военная помощь украине

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на 337 миллионов долларов, сообщил во вторник глава украинского минобороны Рустем Умеров. "Я благодарен министру (обороны Дании — прим. ред.) Троэльсу Лунду Поульсену и всему народу Дании за новый значительный пакет военной помощи Украине в 2,3 миллиарда датских крон (337 миллионов долларов)", — написал Умеров в соцсети Х. По словам главы минобороны Украины, Дания профинансирует артиллерийские системы CAESAR вместе с Францией и 155-миллиметровые боеприпасы с Эстонией и Чехией. В новый пакет помощи также вошли 120-миллиметровые самоходные минометы.Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовит первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов.

https://1prime.ru/20240312/niderlandy-846228812.html

украина

дания

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украина, дания, поставки вооружений, военная помощь украине