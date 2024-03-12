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Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны

Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны - 12.03.2024, ПРАЙМ

Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны

Антидроновое ружьё "Аргус-Антидрон" доработали для подавления украинских FPV-дронов, модернизированное изделие прошло испытания и уже применяется в зоне СВО,... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T11:06+0300

2024-03-12T11:06+0300

2024-03-12T11:42+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Антидроновое ружьё "Аргус-Антидрон" доработали для подавления украинских FPV-дронов, модернизированное изделие прошло испытания и уже применяется в зоне СВО, заявила РИА Новости директор по развитию предприятия-разработчика ружья, научно-производственного объединения "Кайсант", Алена Баландина."Наши ружья внешне не сильно изменились, однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте. Доработанные ружья уже не просто испытываются, а поставляются в зону спецоперации", - сказала она на выставке "Робототехника и искусственный интеллект".Собеседница агентства отметила, что модернизированный "Аргус" получает положительные отзывы от бойцов. По ее словам, "Кайсант" выпускает сотни таких "дронобоек" в месяц и наращивает производство.Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

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