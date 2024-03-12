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Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны
Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны - 12.03.2024, ПРАЙМ
Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны
Антидроновое ружьё "Аргус-Антидрон" доработали для подавления украинских FPV-дронов, модернизированное изделие прошло испытания и уже применяется в зоне СВО,... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T11:06+0300
2024-03-12T11:42+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Антидроновое ружьё "Аргус-Антидрон" доработали для подавления украинских FPV-дронов, модернизированное изделие прошло испытания и уже применяется в зоне СВО, заявила РИА Новости директор по развитию предприятия-разработчика ружья, научно-производственного объединения "Кайсант", Алена Баландина."Наши ружья внешне не сильно изменились, однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте. Доработанные ружья уже не просто испытываются, а поставляются в зону спецоперации", - сказала она на выставке "Робототехника и искусственный интеллект".Собеседница агентства отметила, что модернизированный "Аргус" получает положительные отзывы от бойцов. По ее словам, "Кайсант" выпускает сотни таких "дронобоек" в месяц и наращивает производство.Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
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россия, оружие, новости
Вооружения, РОССИЯ, оружие, Новости
11:06 12.03.2024 (обновлено: 11:42 12.03.2024)
 
Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны

Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять украинские FPV-ДРОНЫ

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДемонстрация возможностей квадрокоптера
Демонстрация возможностей квадрокоптера - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Антидроновое ружьё "Аргус-Антидрон" доработали для подавления украинских FPV-дронов, модернизированное изделие прошло испытания и уже применяется в зоне СВО, заявила РИА Новости директор по развитию предприятия-разработчика ружья, научно-производственного объединения "Кайсант", Алена Баландина.
"Наши ружья внешне не сильно изменились, однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте. Доработанные ружья уже не просто испытываются, а поставляются в зону спецоперации", - сказала она на выставке "Робототехника и искусственный интеллект".
Собеседница агентства отметила, что модернизированный "Аргус" получает положительные отзывы от бойцов. По ее словам, "Кайсант" выпускает сотни таких "дронобоек" в месяц и наращивает производство.
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Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
6 марта, 10:51
Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
 
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