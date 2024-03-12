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Белоусов назвал максимальную сумму займа для малых технологических компаний
Белоусов назвал максимальную сумму займа для малых технологических компаний - 12.03.2024, ПРАЙМ
Белоусов назвал максимальную сумму займа для малых технологических компаний
Максимально возможная сумма займа для "малых технологических компаний", включённых в соответствующий реестр, в рамках программы льготного кредитования... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T09:46+0300
2024-03-12T09:46+0300
2024-03-12T09:46+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Максимально возможная сумма займа для "малых технологических компаний", включённых в соответствующий реестр, в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития увеличена до одного миллиарда рублей, сообщает кабмин РФ со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова. "Программа льготного кредитования под 3% годовых Минэкономразвития России стала доступна высокотехнологичным и инновационным российским компаниям... Также по поручению первого вице-премьера до 1 миллиарда рублей увеличена сумма заемных средств в рамках этой программы для тех малых технологических компаний, которые включены в соответствующий реестр, сообщили в секретариате Андрея Белоусова", - говорится в сообщении. При этом для получения кредита таким компаниям не потребуется проходить экспертизу и предъявлять документы для подтверждения инновационности, уточняется там. Изменения в программу кредитования подготовлены Минэкономразвития совместно с "Корпорацией МСП" по поручению Белоусова. Такие компании могут подавать заявки на получение кредита на льготных условиях через специальный сервис на цифровой платформе "МСП.РФ". Срок рассмотрения заявки составляет до полутора месяцев. По условиям программы ее участники могут привлекать средства по льготной ставке 3% годовых на инвестиционные или оборотные цели. Такую финансовую поддержку могут получить предприятия, использующие при создании продукции технологии из перечня 14 приоритетных высокотехнологичных направлений. В частности, это технологии, связанные с искусственным интеллектом, квантовыми коммуникациями, современными и перспективными сетями мобильной связи, развитием водородной энергетики.
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россия, льготное кредитование, новости
Экономика, РОССИЯ, льготное кредитование, Новости
Белоусов назвал максимальную сумму займа для малых технологических компаний
Белоусов: малые технологические компании смогут получить льготный кредит до 1 млрд рублей
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Максимально возможная сумма займа для "малых технологических компаний", включённых в соответствующий реестр, в рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития увеличена до одного миллиарда рублей, сообщает кабмин РФ со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
"Программа льготного кредитования под 3% годовых Минэкономразвития России стала доступна высокотехнологичным и инновационным российским компаниям... Также по поручению первого вице-премьера до 1 миллиарда рублей увеличена сумма заемных средств в рамках этой программы для тех малых технологических компаний, которые включены в соответствующий реестр, сообщили в секретариате Андрея Белоусова", - говорится в сообщении.
При этом для получения кредита таким компаниям не потребуется проходить экспертизу и предъявлять документы для подтверждения инновационности, уточняется там.
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Изменения в программу кредитования подготовлены Минэкономразвития совместно с "Корпорацией МСП" по поручению Белоусова. Такие компании могут подавать заявки на получение кредита на льготных условиях через специальный сервис на цифровой платформе "МСП.РФ". Срок рассмотрения заявки составляет до полутора месяцев.
По условиям программы ее участники могут привлекать средства по льготной ставке 3% годовых на инвестиционные или оборотные цели. Такую финансовую поддержку могут получить предприятия, использующие при создании продукции технологии из перечня 14 приоритетных высокотехнологичных направлений. В частности, это технологии, связанные с искусственным интеллектом, квантовыми коммуникациями, современными и перспективными сетями мобильной связи, развитием водородной энергетики.