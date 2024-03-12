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Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области - 12.03.2024, ПРАЙМ
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, на месте завершили спасательные работы, сообщили в Министерстве обороны России. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:57+0300
2024-03-12T16:57+0300
2024-03-12T16:58+0300
происшествия
крушение ил-76
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, на месте завершили спасательные работы, сообщили в Министерстве обороны России."Двенадцатого марта 2024 года около 13.00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области", - сказано в релизе военного ведомства.Добавлялось, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.Согласно докладу с места просшествия, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете.Позднее власти Ивановоской области сообщали, что населенные пункты в регионе не пострадали. Пожар на месте крушения ликвидировали, добавил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов позднее отмечал, что экипаж разбившегося Ил-76 представят наградам, если подтвердится, что летчики уводили падающий самолет от населенного пункта
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крушение ил-76, ивановская область, минобороны рф
Происшествия, крушение Ил-76, Ивановская область, Минобороны РФ
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
Минобороны: самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, на месте завершили спасательные работы, сообщили в Министерстве обороны России.
"Двенадцатого марта 2024 года около 13.00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области", - сказано в релизе военного ведомства.
Добавлялось, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Согласно докладу с места просшествия, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете.
Пожар возник на заводе "ЛУКОЙЛа" после атаки беспилотников
Позднее власти Ивановоской области сообщали, что населенные пункты в регионе не пострадали. Пожар на месте крушения ликвидировали, добавил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов позднее отмечал, что экипаж разбившегося Ил-76 представят наградам, если подтвердится, что летчики уводили падающий самолет от населенного пункта