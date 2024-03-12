https://1prime.ru/20240312/krushenie-il-76-846221933.html

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области - 12.03.2024, ПРАЙМ

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, на месте завершили спасательные работы, сообщили в Министерстве обороны России. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:57+0300

2024-03-12T16:57+0300

2024-03-12T16:58+0300

происшествия

крушение ил-76

ивановская область

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846217818_0:93:720:498_1920x0_80_0_0_2aa91114d768a43dfda9fbf9984e282f.jpg

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, на месте завершили спасательные работы, сообщили в Министерстве обороны России."Двенадцатого марта 2024 года около 13.00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области", - сказано в релизе военного ведомства.Добавлялось, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.Согласно докладу с места просшествия, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете.Позднее власти Ивановоской области сообщали, что населенные пункты в регионе не пострадали. Пожар на месте крушения ликвидировали, добавил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов позднее отмечал, что экипаж разбившегося Ил-76 представят наградам, если подтвердится, что летчики уводили падающий самолет от населенного пункта

https://1prime.ru/20240312/pozhar-846188194.html

ивановская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крушение ил-76, ивановская область, минобороны рф