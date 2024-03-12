Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240312/krushenie-il-76-846221933.html
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области - 12.03.2024, ПРАЙМ
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, на месте завершили спасательные работы, сообщили в Министерстве обороны России. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:57+0300
2024-03-12T16:58+0300
происшествия
крушение ил-76
ивановская область
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846217818_0:93:720:498_1920x0_80_0_0_2aa91114d768a43dfda9fbf9984e282f.jpg
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, на месте завершили спасательные работы, сообщили в Министерстве обороны России."Двенадцатого марта 2024 года около 13.00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области", - сказано в релизе военного ведомства.Добавлялось, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.Согласно докладу с места просшествия, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете.Позднее власти Ивановоской области сообщали, что населенные пункты в регионе не пострадали. Пожар на месте крушения ликвидировали, добавил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов позднее отмечал, что экипаж разбившегося Ил-76 представят наградам, если подтвердится, что летчики уводили падающий самолет от населенного пункта
https://1prime.ru/20240312/pozhar-846188194.html
ивановская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846217818_0:25:720:565_1920x0_80_0_0_b42e191080b7d297aca2765201107285.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крушение ил-76, ивановская область, минобороны рф
Происшествия, крушение Ил-76, Ивановская область, Минобороны РФ
16:57 12.03.2024 (обновлено: 16:58 12.03.2024)
 
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

Минобороны: самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области, на месте завершили спасательные работы, сообщили в Министерстве обороны России.
"Двенадцатого марта 2024 года около 13.00 мск при взлете для выполнения планового полета потерпел крушение самолет военно-транспортной авиации Ил-76 в Ивановской области", - сказано в релизе военного ведомства.
Добавлялось, что на борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.
Согласно докладу с места просшествия, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей при взлете.
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Пожар возник на заводе "ЛУКОЙЛа" после атаки беспилотников
07:57
Позднее власти Ивановоской области сообщали, что населенные пункты в регионе не пострадали. Пожар на месте крушения ликвидировали, добавил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов позднее отмечал, что экипаж разбившегося Ил-76 представят наградам, если подтвердится, что летчики уводили падающий самолет от населенного пункта
 
Происшествиякрушение Ил-76Ивановская областьМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала