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Таможня Литвы конфисковала первый автомобиль с российскими номерами - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Таможня Литвы конфисковала первый автомобиль с российскими номерами
Таможня Литвы конфисковала первый автомобиль с российскими номерами - 12.03.2024, ПРАЙМ
Таможня Литвы конфисковала первый автомобиль с российскими номерами
Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими регистрационными номерами, за рулем которого был гражданин Молдавии. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T17:26+0300
2024-03-12T17:38+0300
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими регистрационными номерами, за рулем которого был гражданин Молдавии. Сообщается, что 11 марта на КПП "Мядининкай" (на границе с Белоруссией - прим. ред.) был конфискован автомобиль Audi Q7, принадлежавшем гражданину России, за рулем автомобиля находился гражданин Молдавии. Водитель утверждал, что не знал о введенных ограничениях. На водителя конфискованного автомобиля составлен протокол об административном правонарушении. Ранее таможня Литвы сообщила, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны в срок до 11 марта пройти перерегистрацию на литовские номера или покинуть территорию страны. В противном случае такие автомобилисты будут оштрафованы, а сам автомобиль конфискован. При этом подчеркивалось, что транспортные средства, которые следуют транзитом в Калининград и в которых находится владелец, могут оставаться на территории страны в течение 24 часов.
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литва, конфискация, авто, россия
ЛИТВА, конфискация, Авто, РОССИЯ
17:26 12.03.2024 (обновлено: 17:38 12.03.2024)
 
Таможня Литвы конфисковала первый автомобиль с российскими номерами

Таможня Литвы сообщила о конфискации первого автомобиля с российскими номерами

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк КПП "Котловка" на границе Белоруссии с Литвой
 КПП Котловка на границе Белоруссии с Литвой - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
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МОСКВА, 12 мар ПРАЙМ. Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими регистрационными номерами, за рулем которого был гражданин Молдавии.
Сообщается, что 11 марта на КПП "Мядининкай" (на границе с Белоруссией - прим. ред.) был конфискован автомобиль Audi Q7, принадлежавшем гражданину России, за рулем автомобиля находился гражданин Молдавии. Водитель утверждал, что не знал о введенных ограничениях. На водителя конфискованного автомобиля составлен протокол об административном правонарушении.
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Вчера, 22:10
Ранее таможня Литвы сообщила, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны в срок до 11 марта пройти перерегистрацию на литовские номера или покинуть территорию страны. В противном случае такие автомобилисты будут оштрафованы, а сам автомобиль конфискован. При этом подчеркивалось, что транспортные средства, которые следуют транзитом в Калининград и в которых находится владелец, могут оставаться на территории страны в течение 24 часов.
 
ЛИТВАконфискацияАвтоРОССИЯ
 
 
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