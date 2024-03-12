https://1prime.ru/20240312/litvaavto-846223318.html

Таможня Литвы конфисковала первый автомобиль с российскими номерами

Таможня Литвы конфисковала первый автомобиль с российскими номерами - 12.03.2024, ПРАЙМ

Таможня Литвы конфисковала первый автомобиль с российскими номерами

Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими регистрационными номерами, за рулем которого был гражданин Молдавии. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T17:26+0300

2024-03-12T17:26+0300

2024-03-12T17:38+0300

литва

конфискация

авто

россия

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими регистрационными номерами, за рулем которого был гражданин Молдавии. Сообщается, что 11 марта на КПП "Мядининкай" (на границе с Белоруссией - прим. ред.) был конфискован автомобиль Audi Q7, принадлежавшем гражданину России, за рулем автомобиля находился гражданин Молдавии. Водитель утверждал, что не знал о введенных ограничениях. На водителя конфискованного автомобиля составлен протокол об административном правонарушении. Ранее таможня Литвы сообщила, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны в срок до 11 марта пройти перерегистрацию на литовские номера или покинуть территорию страны. В противном случае такие автомобилисты будут оштрафованы, а сам автомобиль конфискован. При этом подчеркивалось, что транспортные средства, которые следуют транзитом в Калининград и в которых находится владелец, могут оставаться на территории страны в течение 24 часов.

https://1prime.ru/20240311/846183304.html

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литва, конфискация, авто, россия