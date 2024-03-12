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"Побежденный клоун". Мадуро ответил на оскорбление Зеленским папы римского - 12.03.2024, ПРАЙМ
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"Побежденный клоун". Мадуро ответил на оскорбление Зеленским папы римского
"Побежденный клоун". Мадуро ответил на оскорбление Зеленским папы римского - 12.03.2024, ПРАЙМ
"Побежденный клоун". Мадуро ответил на оскорбление Зеленским папы римского
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Владимир Зеленский, когда оскорбляет папу римского Франциска, напоминает "вредного для своего народа... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T10:29+0300
2024-03-12T10:29+0300
спецоперация на украине
венесуэла
украина
папа римский франциск
николас мадуро
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Владимир Зеленский, когда оскорбляет папу римского Франциска, напоминает "вредного для своего народа побежденного клоуна" Хуана Гуайдо.Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты интервью папы римского, где тот высказал мнение, что в украинском конфликте проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Мнение папы были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Владимир Зеленский, главы МИД Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок подвергли призыв Франциска резкой критике."Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу... он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа", — сказал венесуэльский лидер в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".По его словам, понтифик в своих высказываниях прав, и в Каракасе "твердо и преданно" поддерживают "слова и призыв к миру на Украине".В начале 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуайдо, тогда глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо в этом качестве. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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венесуэла, украина, папа римский франциск, николас мадуро
Спецоперация на Украине, ВЕНЕСУЭЛА, УКРАИНА, Папа Римский Франциск, Николас Мадуро
10:29 12.03.2024
 
"Побежденный клоун". Мадуро ответил на оскорбление Зеленским папы римского

Мадуро: Зеленский, критикуя папу римского, напоминает "побежденного клоуна" Гуайдо

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Венесуэлу
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Венесуэлу
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что Владимир Зеленский, когда оскорбляет папу римского Франциска, напоминает "вредного для своего народа побежденного клоуна" Хуана Гуайдо.
Ранее швейцарская телерадиокомпания RSI опубликовала фрагменты интервью папы римского, где тот высказал мнение, что в украинском конфликте проигрывающая сторона должна найти в себе смелость признать это и согласиться на переговоры. Мнение папы были восприняты как призыв к капитуляции Киева. Владимир Зеленский, главы МИД Украины и Германии Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок подвергли призыв Франциска резкой критике.
"Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу... он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа", — сказал венесуэльский лидер в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2023
Папа Римский Франциск назвал один из факторов конфликта на Украине
24 сентября 2023, 01:17
По его словам, понтифик в своих высказываниях прав, и в Каракасе "твердо и преданно" поддерживают "слова и призыв к миру на Украине".
В начале 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Гуайдо, тогда глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо в этом качестве. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
 
Спецоперация на УкраинеВЕНЕСУЭЛАУКРАИНАПапа Римский ФранцискНиколас Мадуро
 
 
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