https://1prime.ru/20240312/mvd-846218796.html

Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России

Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России - 12.03.2024, ПРАЙМ

Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск, говорится в базе МВД России. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:13+0300

2024-03-12T16:13+0300

2024-03-12T16:13+0300

эстония

розыск

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg

МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск, говорится в базе МВД России.Как следует из базы уголовного розыска российского ведомства, эстонский министр разыскивается по статье УК. При этом статья не уточняется.Позднее глава МИД Эстонии отметил, что серьезно относится к тому, что Россия объявила его в розыск.Лаури Ляэнеметс (родился 31 января 1983, Таллин) — эстонский политический и государственный деятель. Председатель Социал-демократической партии. Министр внутренних дел Эстонии с 18 июля 2022 года.

https://1prime.ru/20240305/estonia-845966672.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония, розыск