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Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России
Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России - 12.03.2024, ПРАЙМ
Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск, говорится в базе МВД России. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:13+0300
2024-03-12T16:13+0300
2024-03-12T16:13+0300
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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск, говорится в базе МВД России.Как следует из базы уголовного розыска российского ведомства, эстонский министр разыскивается по статье УК. При этом статья не уточняется.Позднее глава МИД Эстонии отметил, что серьезно относится к тому, что Россия объявила его в розыск.Лаури Ляэнеметс (родился 31 января 1983, Таллин) — эстонский политический и государственный деятель. Председатель Социал-демократической партии. Министр внутренних дел Эстонии с 18 июля 2022 года.
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эстония, розыск
Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России
МВД России объявило в розыск главу эстонского ведомства Лаури Ляэнеметса
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен в розыск, говорится в базе МВД России.
Как следует из базы уголовного розыска российского ведомства, эстонский министр разыскивается по статье УК. При этом статья не уточняется.
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Позднее глава МИД Эстонии отметил, что серьезно относится к тому, что Россия объявила его в розыск.
Лаури Ляэнеметс (родился 31 января 1983, Таллин) — эстонский политический и государственный деятель. Председатель Социал-демократической партии. Министр внутренних дел Эстонии с 18 июля 2022 года.