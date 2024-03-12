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Путин рассказал о рисках России сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК

Путин рассказал о рисках России сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК - 12.03.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о рисках России сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК

Для России существуют риски потери доли рынка из-за сокращения в рамках ОПЕК добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T20:19+0300

2024-03-12T20:19+0300

2024-03-12T20:20+0300

энергетика

опек

россия

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сокращение добычи нефти

нефть

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Для России существуют риски потери доли рынка из-за сокращения в рамках ОПЕК добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин. "Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки. И тогда мы не сможем осуществлять инвестиции", — сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". В свою очередь первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин отметил, что пик спроса на нефть в мире не наступит в течение 10-15 лет, к тому же специфика месторождений США отличается от российских. "Там сланцевая нефть, и последние три года тот бум добычи, который мы видим, он происходит за счет того, что они вводят в эксплуатацию скважины, которые они пробурили до COVID, но не запустили", — сказал Сорокин. "Ну вот, а если бы мы не поддерживали цены на мировом рынке, они бы упали, тогда и сланцевая добыча в США бы развалилась, потому что банки не давали бы им кредитов, имея в виду неперспективность этой добычи, и тогда мы осваивали бы рынки и осуществляли инвестиции, а они — нет. Это просто я ему излагаю альтернативную точку зрения", — заключил президент. Суть альтернативной точки зрения заключается в том, что без сделки ОПЕК+ цены на мировом рынке упали бы, и добыча сланцевой добыча в США стала бы нерентабельной и бесперспективной. А Россия и другие члены клуба продолжали бы осуществлять инвестиции и осваивать новые рынки.Сорокин также добавил, что соглашение ОПЕК+ является эффективной мерой, которая уже принесла бюджету 30 триллионов рублей, что равно примерно трети всех социальных затрат госбюджета.Участники альянса в течение всего 2024 года продолжают добровольные сокращения добычи сверх квот суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки, из которых по 500 тысяч приходится на Россию и Саудовскую Аравию. Дополнительно в первом квартале Москва сокращает нефтяной экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки (300 тысяч баррелей — нефть, еще 200 тысяч — нефтепродукты), а Эр-Рияд — добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Также до конца марта другие страны снижают нефтедобычу еще на 700 тысяч баррелей в сутки.

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опек, россия, владимир путин, сокращение добычи, сокращение добычи нефти, нефть