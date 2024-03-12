https://1prime.ru/20240312/niderlandy-846228812.html

Нидерланды не будут отправлять своих военных на Украину

Нидерланды не будут отправлять своих военных на Украину - 12.03.2024, ПРАЙМ

Нидерланды не будут отправлять своих военных на Украину

Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину, заявила во вторник министр обороны страны Кайса Оллонгрен. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T19:26+0300

2024-03-12T19:26+0300

2024-03-12T19:26+0300

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ГААГА, 12 мар — ПРАЙМ. Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину, заявила во вторник министр обороны страны Кайса Оллонгрен. "Мы не собираемся отправлять (на Украину) голландских военных. Технический персонал (для обучения украинских пилотов управлению F-16 - ред.) - возможно. Теоретически, можно было бы нанять технический персонал, но программа направлена не на это", - сказала Оллонгрен в эфире телеканала NPO 1. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

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нидерланды, украина, военные, отправка