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Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу
Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу - 12.03.2024, ПРАЙМ
Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу
Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу, говорится в Telegram-канале областного управления МЧС России. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T09:07+0300
2024-03-12T09:07+0300
2024-03-12T09:07+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу, говорится в Telegram-канале областного управления МЧС России. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - указывается в сообщении. В ночь на 12 марта Белгородскую область атаковали украинские беспилотники. В Белгородском районе БПЛА произвел сброс четырех взрывных устройств, в результате оказалась повреждена ЛЭП, от электричества отключены семь населенных пунктов. Пострадавших не было.
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Спецоперация на Украине, Белгородская область, РОССИЯ, УКРАИНА
Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу
МЧС: ведется обстрел Грайворонского городского округа Белгородской области
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу, говорится в Telegram-канале областного управления МЧС России.
"РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - указывается в сообщении.
В ночь на 12 марта Белгородскую область атаковали украинские беспилотники. В Белгородском районе БПЛА произвел сброс четырех взрывных устройств, в результате оказалась повреждена ЛЭП, от электричества отключены семь населенных пунктов. Пострадавших не было.
В Курске рассказали о пострадавших после обстрела ВСУ 10 марта