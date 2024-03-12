https://1prime.ru/20240312/obstrel-846189044.html

Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу

Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу - 12.03.2024, ПРАЙМ

Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу

Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу, говорится в Telegram-канале областного управления МЧС России. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T09:07+0300

2024-03-12T09:07+0300

2024-03-12T09:07+0300

спецоперация на украине

белгородская область

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу, говорится в Telegram-канале областного управления МЧС России. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - указывается в сообщении. В ночь на 12 марта Белгородскую область атаковали украинские беспилотники. В Белгородском районе БПЛА произвел сброс четырех взрывных устройств, в результате оказалась повреждена ЛЭП, от электричества отключены семь населенных пунктов. Пострадавших не было.

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