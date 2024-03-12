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Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу
Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу - 12.03.2024, ПРАЙМ
Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу
Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу, говорится в Telegram-канале областного управления МЧС России. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T09:07+0300
2024-03-12T09:07+0300
спецоперация на украине
белгородская область
россия
украина
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу, говорится в Telegram-канале областного управления МЧС России. "РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - указывается в сообщении. В ночь на 12 марта Белгородскую область атаковали украинские беспилотники. В Белгородском районе БПЛА произвел сброс четырех взрывных устройств, в результате оказалась повреждена ЛЭП, от электричества отключены семь населенных пунктов. Пострадавших не было.
https://1prime.ru/20240310/846120199.html
белгородская область
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белгородская область, россия, украина
Спецоперация на Украине, Белгородская область, РОССИЯ, УКРАИНА
09:07 12.03.2024
 
Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу

МЧС: ведется обстрел Грайворонского городского округа Белгородской области

© РИА НовостиПоврежденный ТЦ в результате ракетного удара по Белгороду
Поврежденный ТЦ в результате ракетного удара по Белгороду - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу, говорится в Telegram-канале областного управления МЧС России.
"РСЧС: Ведётся обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)", - указывается в сообщении.
В ночь на 12 марта Белгородскую область атаковали украинские беспилотники. В Белгородском районе БПЛА произвел сброс четырех взрывных устройств, в результате оказалась повреждена ЛЭП, от электричества отключены семь населенных пунктов. Пострадавших не было.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
В Курске рассказали о пострадавших после обстрела ВСУ 10 марта
10 марта, 08:34
 
Спецоперация на УкраинеБелгородская областьРОССИЯУКРАИНА
 
 
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