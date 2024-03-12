Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240312/oil-846219019.html
Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня
Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня - 12.03.2024, ПРАЙМ
Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня
Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня за год, причем поставки из ключевого тихоокеанского порта восстановились после того, как шторм... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:14+0300
2024-03-12T16:14+0300
энергетика
россия
нефть
добыча
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_3:0:2399:1348_1920x0_80_0_0_dde68535ac958d65da0b271209483a00.jpg
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня за год, причем поставки из ключевого тихоокеанского порта восстановились после того, как шторм помешал погрузочным работам на предыдущей неделе, пишет Bloomberg."Поставки российской нефти по морю за неделю до 10 марта выросли до 3,7 млн баррелей в день, что является максимальным показателем за последний год", - отмечает агентство.Еженедельные поставки были примерно на 120 тысяч баррелей в день выше среднего уровня, наблюдавшегося в мае и июне, или примерно на 420 тысяч баррелей в день выше целевого показателя, установленного Россией на первый квартал.Отмечается, что увеличение объема добычи нефти до 590 тысяч баррелей в сутки произошло вскоре после того, как Москва подтвердила свою приверженность усилиям ОПЕК+ по предотвращению глобального избытка и поддержанию цен путем ограничения добычи.Тем не менее, в течение второго квартала Россия планирует отказаться от целевых показателей экспорта в пользу ограничения добычи.Ко всему прочему, валовая стоимость поставок сырой нефти подскочила до максимума с октября, увеличившись за семидневный период до 1,86 миллиарда долларов, несмотря на введение международных санкций, заключили в агентстве.Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровняBloomberg: российский экспорт нефти по морю вырос до 3,7 млн баррелей в день
https://1prime.ru/20240312/846188342.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/97/841419715_302:0:2099:1348_1920x0_80_0_0_26646d7accd45ef6be9559988dd6b242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, добыча, новости
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, добыча, Новости
16:14 12.03.2024
 
Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня

Bloomberg: российский экспорт нефти по морю вырос до 3,7 млн баррелей в день

© Unsplash/Ian Simmonds Морские перевозки
Морские перевозки
© Unsplash/Ian Simmonds
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня за год, причем поставки из ключевого тихоокеанского порта восстановились после того, как шторм помешал погрузочным работам на предыдущей неделе, пишет Bloomberg.
"Поставки российской нефти по морю за неделю до 10 марта выросли до 3,7 млн баррелей в день, что является максимальным показателем за последний год", - отмечает агентство.
Еженедельные поставки были примерно на 120 тысяч баррелей в день выше среднего уровня, наблюдавшегося в мае и июне, или примерно на 420 тысяч баррелей в день выше целевого показателя, установленного Россией на первый квартал.
Отмечается, что увеличение объема добычи нефти до 590 тысяч баррелей в сутки произошло вскоре после того, как Москва подтвердила свою приверженность усилиям ОПЕК+ по предотвращению глобального избытка и поддержанию цен путем ограничения добычи.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
ОПЕК и МЭА рекордно за 16 лет разошлись в прогнозах спроса на нефть
08:36
Тем не менее, в течение второго квартала Россия планирует отказаться от целевых показателей экспорта в пользу ограничения добычи.
Ко всему прочему, валовая стоимость поставок сырой нефти подскочила до максимума с октября, увеличившись за семидневный период до 1,86 миллиарда долларов, несмотря на введение международных санкций, заключили в агентстве.
Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня
Bloomberg: российский экспорт нефти по морю вырос до 3,7 млн баррелей в день
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьдобычаНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала