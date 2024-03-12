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Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня

Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня - 12.03.2024, ПРАЙМ

Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня

Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня за год, причем поставки из ключевого тихоокеанского порта восстановились после того, как шторм... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:14+0300

2024-03-12T16:14+0300

2024-03-12T16:14+0300

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровня за год, причем поставки из ключевого тихоокеанского порта восстановились после того, как шторм помешал погрузочным работам на предыдущей неделе, пишет Bloomberg."Поставки российской нефти по морю за неделю до 10 марта выросли до 3,7 млн баррелей в день, что является максимальным показателем за последний год", - отмечает агентство.Еженедельные поставки были примерно на 120 тысяч баррелей в день выше среднего уровня, наблюдавшегося в мае и июне, или примерно на 420 тысяч баррелей в день выше целевого показателя, установленного Россией на первый квартал.Отмечается, что увеличение объема добычи нефти до 590 тысяч баррелей в сутки произошло вскоре после того, как Москва подтвердила свою приверженность усилиям ОПЕК+ по предотвращению глобального избытка и поддержанию цен путем ограничения добычи.Тем не менее, в течение второго квартала Россия планирует отказаться от целевых показателей экспорта в пользу ограничения добычи.Ко всему прочему, валовая стоимость поставок сырой нефти подскочила до максимума с октября, увеличившись за семидневный период до 1,86 миллиарда долларов, несмотря на введение международных санкций, заключили в агентстве.Российский экспорт нефти по морю вырос до самого высокого уровняBloomberg: российский экспорт нефти по морю вырос до 3,7 млн баррелей в день

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россия, нефть, добыча, новости