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Сенаторы США потребовали прекратить поставки оружия Израилю, пишет NYT
Сенаторы США потребовали прекратить поставки оружия Израилю, пишет NYT - 12.03.2024, ПРАЙМ
Сенаторы США потребовали прекратить поставки оружия Израилю, пишет NYT
Нужно прекратить поставки вооружения Израилю из-за препятствий с его стороны в поставках гуманитарной помощи в Газу. Об этом пишет издание New York Times,... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T17:51+0300
2024-03-12T17:51+0300
2024-03-12T17:59+0300
сша
израиль
сектор газа
палестино-израильский конфликт
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ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Нужно прекратить поставки вооружения Израилю из-за препятствий с его стороны в поставках гуманитарной помощи в Газу. Об этом пишет издание New York Times, ссылась на адресованное президенту США Джо Байдену письмо группы из восьми влиятельных членов Сената страны."Мы призываем вас донести до (премьер-министра) Биньямина Нетаньяху и его правительства, что отказ немедленно и существенно расширить доступ к гуманитарной помощи приведет к серьезным последствиям, как то предписывают американские законы", - сообщается в материале, который обнародовал сенатор Берни Сандерс и семеро других законодателей-демократов.В Конгрессе также выразили обеспокоенность в связи с тем, что Израиль "препятствует получению жителями Газы гуманитарной помощи США", следовательно, финансовая поддержка в отношении этой страны должна быть приостановлена.Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
https://1prime.ru/20240312/846191286.html
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сша, израиль, сектор газа, палестино-израильский конфликт
США, ИЗРАИЛЬ, СЕКТОР ГАЗА, палестино-израильский конфликт
Сенаторы США потребовали прекратить поставки оружия Израилю, пишет NYT
NYT: Сенаторы США требуют от Байдена прекратить поставки оружия Израилю
ВАШИНГТОН, 12 мар - ПРАЙМ. Нужно прекратить поставки вооружения Израилю из-за препятствий с его стороны в поставках гуманитарной помощи в Газу. Об этом пишет издание New York Times, ссылась на адресованное президенту США Джо Байдену письмо группы из восьми влиятельных членов Сената страны.
"Мы призываем вас донести до (премьер-министра) Биньямина Нетаньяху и его правительства, что отказ немедленно и существенно расширить доступ к гуманитарной помощи приведет к серьезным последствиям, как то предписывают американские законы", - сообщается в материале, который обнародовал сенатор Берни Сандерс и семеро других законодателей-демократов.
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В Конгрессе также выразили обеспокоенность в связи с тем, что Израиль "препятствует получению жителями Газы гуманитарной помощи США", следовательно, финансовая поддержка в отношении этой страны должна быть приостановлена.
Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.