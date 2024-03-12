https://1prime.ru/20240312/patriot-846187225.html

На Украине рассказали, что произошло с расчетом американского Patriot

На Украине рассказали, что произошло с расчетом американского Patriot - 12.03.2024, ПРАЙМ

На Украине рассказали, что произошло с расчетом американского Patriot

В украинском сегменте интернета опубликовали некролог о погибшем зенитчике ВСУ Павле Василькове и приложили к нему фотографию, на которой он стоит рядом с... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T06:56+0300

2024-03-12T06:56+0300

2024-03-12T06:56+0300

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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В украинском сегменте интернета опубликовали некролог о погибшем зенитчике ВСУ Павле Василькове и приложили к нему фотографию, на которой он стоит рядом с пусковой установки енитно-ракетного комлекса Patriot американского производства.Как отмечается, военнослужащий погиб "во время выполнения боевого задания" вместе с сослуживцами, "охранявшими" небо над Украиной.На фоне запечатлен военнослужащий на фоне пусковой установки комплекса c характерными для Patriot контейнерами для ракет.Источник РИА Новости в силовых структурах ранее сообщал, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М" были уничтожены два ЗРК Patriot.

https://1prime.ru/20240303/vsu-845830120.html

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украина, всу, patriot