Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине рассказали, что произошло с расчетом американского Patriot - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240312/patriot-846187225.html
На Украине рассказали, что произошло с расчетом американского Patriot
На Украине рассказали, что произошло с расчетом американского Patriot - 12.03.2024, ПРАЙМ
На Украине рассказали, что произошло с расчетом американского Patriot
В украинском сегменте интернета опубликовали некролог о погибшем зенитчике ВСУ Павле Василькове и приложили к нему фотографию, на которой он стоит рядом с... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T06:56+0300
2024-03-12T06:56+0300
спецоперация на украине
украина
всу
patriot
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В украинском сегменте интернета опубликовали некролог о погибшем зенитчике ВСУ Павле Василькове и приложили к нему фотографию, на которой он стоит рядом с пусковой установки енитно-ракетного комлекса Patriot американского производства.Как отмечается, военнослужащий погиб "во время выполнения боевого задания" вместе с сослуживцами, "охранявшими" небо над Украиной.На фоне запечатлен военнослужащий на фоне пусковой установки комплекса c характерными для Patriot контейнерами для ракет.Источник РИА Новости в силовых структурах ранее сообщал, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М" были уничтожены два ЗРК Patriot.
https://1prime.ru/20240303/vsu-845830120.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_968224fa769eca3d208ada89fe11b599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу, patriot
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Patriot
06:56 12.03.2024
 
На Украине рассказали, что произошло с расчетом американского Patriot

На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике с его фото на фоне ЗРК Patriot

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В украинском сегменте интернета опубликовали некролог о погибшем зенитчике ВСУ Павле Василькове и приложили к нему фотографию, на которой он стоит рядом с пусковой установки енитно-ракетного комлекса Patriot американского производства.
Как отмечается, военнослужащий погиб "во время выполнения боевого задания" вместе с сослуживцами, "охранявшими" небо над Украиной.
На фоне запечатлен военнослужащий на фоне пусковой установки комплекса c характерными для Patriot контейнерами для ракет.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
В Польше раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне спецоперации
3 марта, 12:58
Источник РИА Новости в силовых структурах ранее сообщал, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М" были уничтожены два ЗРК Patriot.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУPatriot
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала