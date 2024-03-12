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На Украине рассказали, что произошло с расчетом американского Patriot
На Украине рассказали, что произошло с расчетом американского Patriot - 12.03.2024, ПРАЙМ
На Украине рассказали, что произошло с расчетом американского Patriot
В украинском сегменте интернета опубликовали некролог о погибшем зенитчике ВСУ Павле Василькове и приложили к нему фотографию, на которой он стоит рядом с... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T06:56+0300
2024-03-12T06:56+0300
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В украинском сегменте интернета опубликовали некролог о погибшем зенитчике ВСУ Павле Василькове и приложили к нему фотографию, на которой он стоит рядом с пусковой установки енитно-ракетного комлекса Patriot американского производства.Как отмечается, военнослужащий погиб "во время выполнения боевого задания" вместе с сослуживцами, "охранявшими" небо над Украиной.На фоне запечатлен военнослужащий на фоне пусковой установки комплекса c характерными для Patriot контейнерами для ракет.Источник РИА Новости в силовых структурах ранее сообщал, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М" были уничтожены два ЗРК Patriot.
https://1prime.ru/20240303/vsu-845830120.html
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украина, всу, patriot
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Patriot
На Украине рассказали, что произошло с расчетом американского Patriot
На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике с его фото на фоне ЗРК Patriot
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. В украинском сегменте интернета опубликовали некролог о погибшем зенитчике ВСУ Павле Василькове и приложили к нему фотографию, на которой он стоит рядом с пусковой установки енитно-ракетного комлекса Patriot американского производства.
Как отмечается, военнослужащий погиб "во время выполнения боевого задания" вместе с сослуживцами, "охранявшими" небо над Украиной.
На фоне запечатлен военнослужащий на фоне пусковой установки комплекса c характерными для Patriot контейнерами для ракет.
В Польше раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне спецоперации
Источник РИА Новости в силовых структурах ранее сообщал, что в районе Покровска в ДНР ударом ракеты ОТРК "Искандер-М" были уничтожены два ЗРК Patriot.