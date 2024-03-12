Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Зияющая дыра в бюджете". В Пентагоне рассказали, к чему привела помощь ВСУ - 12.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240312/pentagon-846219296.html
"Зияющая дыра в бюджете". В Пентагоне рассказали, к чему привела помощь ВСУ
"Зияющая дыра в бюджете". В Пентагоне рассказали, к чему привела помощь ВСУ - 12.03.2024, ПРАЙМ
"Зияющая дыра в бюджете". В Пентагоне рассказали, к чему привела помощь ВСУ
Пентагон поставил на Украину оружия на десять миллиардов долларов, однако не получил средства, чтобы восполнить запасы. Об этом пишет газета Politico. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T16:15+0300
2024-03-12T16:15+0300
спецоперация на украине
сша
украина
пентагон
финансирование
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Пентагон поставил на Украину оружия на десять миллиардов долларов, однако не получил средства, чтобы восполнить запасы. Об этом пишет газета Politico.Как отмечает издание, американское оборонное ведомство не может получить деньги из-за затора в конгрессе. Так, напомнили в Пентагоне, законопроект о помощи Украине, Тайваню и Израилю до сих пор не получил одобрения Палаты представителей."Если министерство обороны не получит финансирование для восполнения своих запасов, последствия этой "продолжающейся дыры" в конечном итоге ощутят силы вооруженных сил США", - сказал в беседе с Politico высокопоставленный американский военный.
сша
украина
пентагон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, пентагон, финансирование
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Пентагон, финансирование
16:15 12.03.2024
 
"Зияющая дыра в бюджете". В Пентагоне рассказали, к чему привела помощь ВСУ

Politico: у Пентагона нет денег на восполнение запасов переданного Киеву оружия

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Пентагон поставил на Украину оружия на десять миллиардов долларов, однако не получил средства, чтобы восполнить запасы. Об этом пишет газета Politico.
Как отмечает издание, американское оборонное ведомство не может получить деньги из-за затора в конгрессе. Так, напомнили в Пентагоне, законопроект о помощи Украине, Тайваню и Израилю до сих пор не получил одобрения Палаты представителей.
"Если министерство обороны не получит финансирование для восполнения своих запасов, последствия этой "продолжающейся дыры" в конечном итоге ощутят силы вооруженных сил США", - сказал в беседе с Politico высокопоставленный американский военный.
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАПентагонфинансирование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала