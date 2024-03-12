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"Зияющая дыра в бюджете". В Пентагоне рассказали, к чему привела помощь ВСУ

"Зияющая дыра в бюджете". В Пентагоне рассказали, к чему привела помощь ВСУ - 12.03.2024, ПРАЙМ

"Зияющая дыра в бюджете". В Пентагоне рассказали, к чему привела помощь ВСУ

Пентагон поставил на Украину оружия на десять миллиардов долларов, однако не получил средства, чтобы восполнить запасы. Об этом пишет газета Politico. | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T16:15+0300

2024-03-12T16:15+0300

2024-03-12T16:15+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Пентагон поставил на Украину оружия на десять миллиардов долларов, однако не получил средства, чтобы восполнить запасы. Об этом пишет газета Politico.Как отмечает издание, американское оборонное ведомство не может получить деньги из-за затора в конгрессе. Так, напомнили в Пентагоне, законопроект о помощи Украине, Тайваню и Израилю до сих пор не получил одобрения Палаты представителей."Если министерство обороны не получит финансирование для восполнения своих запасов, последствия этой "продолжающейся дыры" в конечном итоге ощутят силы вооруженных сил США", - сказал в беседе с Politico высокопоставленный американский военный.

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сша, украина, пентагон, финансирование