https://1prime.ru/20240312/peskov-846213805.html

В Кремле прокомментировали попытки атаки БПЛА на российские регионы

В Кремле прокомментировали попытки атаки БПЛА на российские регионы - 12.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали попытки атаки БПЛА на российские регионы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки украинских беспилотников произвести атаки на ряд регионов России, отметил, что военные начеку, а... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T12:49+0300

2024-03-12T12:49+0300

2024-03-12T12:51+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя попытки украинских беспилотников произвести атаки на ряд регионов России, отметил, что военные начеку, а спецоперация продолжается. "Наши военные начеку, специальная военная операция продолжается", - сказал он журналистам.По его словам, террористическая активность и попытки ударов по гражданским объектам со стороны киевского режима продолжаются, однако системы противовоздушной обороны работают."Мы с вами вчера уже отвечали на аналогичный вопрос, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал: наши военные делают все, что необходимо, системы ПВО работают, разумеется, продолжается такая террористическая активность в попытках нанесения ударов по гражданским объектам и так далее со стороны киевского режима", - подчеркнул пресс-секретарь.В ряде российских регионов в ночь на 12 марта были зарегистрированы попытки атаки украинских беспилотников. Противовоздушная оборона сбила БПЛА в небе над Фатежским районом Курской области, также атаки подвергся Белгородский район. Кроме того, на нефтебазе в Орле произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Также угроза атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области.В Минобороны сообщили, что над территорией России минувшей ночью средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа. Два беспилотника было перехвачено и уничтожено над территорией Подмосковья, один над Ленинградской областью, семь над Белгородской, 11 над Курской, один над Брянской, один над Тульской и два над Орловской. Кроме того, ФСБ сообщила, что 10 марта были пресечены несколько попыток нарушения государственной границы в Белгородской и Курской областях. При этом противник потерял свыше 100 человек, шесть танков и 20 бронемашин.

https://1prime.ru/20240312/846193517.html

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дмитрий песков