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Названы самые популярные подарки в России на 8 марта

Названы самые популярные подарки в России на 8 марта - 12.03.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные подарки в России на 8 марта

Косметика, украшения и духи стали самыми популярными подарками для женщин в РФ на 8 марта, чуть реже россиянки получали в подарок сувениры и билеты на разные... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T06:46+0300

2024-03-12T06:46+0300

2024-03-12T06:46+0300

экономика

косметика

украшения

подарки

8 марта

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Косметика, украшения и духи стали самыми популярными подарками для женщин в РФ на 8 марта, чуть реже россиянки получали в подарок сувениры и билеты на разные мероприятия, кухонную утварь, бытовую технику, гаджеты, говорится в исследовании "Леди Mail.ru" (проект VK), которое есть в распоряжении РИА Новости. "Популярным подарком стала декоративная косметика – новинки появились у 11% россиянок. Еще 11% получили украшения, 10% – духи, по 8% – сувениры и билеты на мероприятие, 6% – разную кухонную утварь, например чайники, сковородки и другую посуду, столько же порадовались гаджету, и у 5% появилась новая бытовая техника и техника для красоты (фены, стайлеры и другое)", - сказано в исследовании. Среди необычных подарков, о которых рассказали участница опроса - продукты питания. Причем это не только сладости, но и оливковое масло, рыба, специи, домашние куриные яйца, фрукты. Некоторые респондентки получили в подарок праздничный обед и романтический завтрак на морском побережье. Также некоторые россиянки получили в подарок деньги - причем некоторым сумму дарили с конкретной целью, например, на духи и аксессуары. Однако традиция дарить подарки в Международный женский день есть не во всех семьях: 26% участниц опроса признались, что остались в этот день без презента. "Почти все участницы опроса "Леди" (проект VK) остались довольны. 68% рассказали, что ожидания оправдались, и им все понравилось. Еще 18% сообщили, что подарок удивил, ведь ждали они совершенного другого, но остались довольны. Еще 11% респонденток подарки не порадовали: 6% из них получили то, что хотели, но им не понравилось, а 5% ожидали совершенно другого", - говорится в результатах исследования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

косметика, украшения, подарки, 8 марта