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На заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошел пожар

На заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошел пожар - 12.03.2024, ПРАЙМ

На заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошел пожар

На территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области произошло возгорание, сообщили РИА Новости в РЖД, уточнив, что... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T07:57+0300

2024-03-12T07:57+0300

2024-03-12T07:57+0300

энергетика

лукойл

пожар

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. На территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области произошло возгорание, сообщили РИА Новости в РЖД, уточнив, что ситуация на движение поездов не повлияла. Компания "Лукойл" сообщила ранее, что работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово временно остановлена "в связи с инцидентом". В РЖД добавили, что в ликвидации последствий ЧП принимает участие пожарный поезд."Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи ст. Зелецино", - отметили в РЖД.Поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.

https://1prime.ru/20240308/846085952.html

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лукойл, пожар