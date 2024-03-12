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На заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошел пожар - 12.03.2024, ПРАЙМ
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На заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошел пожар
На заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошел пожар - 12.03.2024, ПРАЙМ
На заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошел пожар
На территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области произошло возгорание, сообщили РИА Новости в РЖД, уточнив, что... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T07:57+0300
2024-03-12T07:57+0300
энергетика
лукойл
пожар
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. На территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области произошло возгорание, сообщили РИА Новости в РЖД, уточнив, что ситуация на движение поездов не повлияла. Компания "Лукойл" сообщила ранее, что работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово временно остановлена "в связи с инцидентом". В РЖД добавили, что в ликвидации последствий ЧП принимает участие пожарный поезд."Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи ст. Зелецино", - отметили в РЖД.Поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.
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лукойл, пожар
Энергетика, ЛУКОЙЛ, пожар
07:57 12.03.2024
 
На заводе ЛУКОЙЛа в Нижегородской области произошел пожар

На заводе "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области произошло возгорание

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. На территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области произошло возгорание, сообщили РИА Новости в РЖД, уточнив, что ситуация на движение поездов не повлияла.
Компания "Лукойл" сообщила ранее, что работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово временно остановлена "в связи с инцидентом".
В РЖД добавили, что в ликвидации последствий ЧП принимает участие пожарный поезд.
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8 марта, 05:39
"Пожарный поезд со станции Зелецино принимает участие в тушении возгорания на территории завода "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области, расположенного вблизи ст. Зелецино", - отметили в РЖД.
Поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения: более 180 тысяч литров воды и 3,5 тонны пенообразователя.
 
ЭнергетикаЛУКОЙЛпожар
 
 
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