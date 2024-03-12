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ВС России и ФСБ сорвали попытку Киева прорваться на приграничные территории
ВС России и ФСБ сорвали попытку Киева прорваться на приграничные территории - 12.03.2024, ПРАЙМ
ВС России и ФСБ сорвали попытку Киева прорваться на приграничные территории
Российские войска совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку Украины осуществить прорыв на приграничную территорию России в... | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T13:14+0300
2024-03-12T13:14+0300
2024-03-12T13:14+0300
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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российские войска совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку Украины осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях, сообщило Министерство обороны России."Сегодня утром подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что нарушения границы не произошло, так как четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп были отбиты в районе села Теткино Курской области.Украинские террористические формирования использовали танки и боевые бронированные машины при попытке вторжения на территорию России в районах Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.Военное ведомство России сообщило, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери и были отброшены."Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией", - заключили в Минобороны.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
ВС России и ФСБ сорвали попытку Киева прорваться на приграничные территории
ВС России и ФСБ сорвали попытку Киева прорваться в Белгородскую и Курскую области
МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российские войска совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку Украины осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях, сообщило Министерство обороны России.
"Сегодня утром подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что нарушения границы не произошло, так как четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп были отбиты в районе села Теткино Курской области.
В Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении БПЛА над тремя областями РФ
Украинские террористические формирования использовали танки и боевые бронированные машины при попытке вторжения на территорию России в районах Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.
Военное ведомство России сообщило, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери и были отброшены.
"Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией", - заключили в Минобороны.