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ВС России и ФСБ сорвали попытку Киева прорваться на приграничные территории

ВС России и ФСБ сорвали попытку Киева прорваться на приграничные территории - 12.03.2024, ПРАЙМ

ВС России и ФСБ сорвали попытку Киева прорваться на приграничные территории

Российские войска совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку Украины осуществить прорыв на приграничную территорию России в... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T13:14+0300

2024-03-12T13:14+0300

2024-03-12T13:14+0300

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Российские войска совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвали попытку Украины осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях, сообщило Министерство обороны России."Сегодня утром подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что нарушения границы не произошло, так как четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп были отбиты в районе села Теткино Курской области.Украинские террористические формирования использовали танки и боевые бронированные машины при попытке вторжения на территорию России в районах Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.Военное ведомство России сообщило, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери и были отброшены."Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки ВСУ отражены. По противнику нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией", - заключили в Минобороны.

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