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Оператор "Севпотоков" подал в суд из-за невыплаченной компенсации - 12.03.2024, ПРАЙМ
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Оператор "Севпотоков" подал в суд из-за невыплаченной компенсации
Оператор "Севпотоков" подал в суд из-за невыплаченной компенсации - 12.03.2024, ПРАЙМ
Оператор "Севпотоков" подал в суд из-за невыплаченной компенсации
Компания-оператор "Северных потоков" подала в суд в Лондоне на страховщиков, обвинив их в том, что они не возместили ущерб после взрывов, пишет Financial Times. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T17:37+0300
2024-03-12T17:54+0300
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взрывы на северных потоках
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Компания-оператор "Северных потоков" подала в суд в Лондоне на страховщиков, обвинив их в том, что они не возместили ущерб после взрывов, пишет Financial Times.Компания Nord Stream подала иск к страховщикам, включая Lloyd's of London и Arch Insurance, на сумму около 400 миллионов евро за отказ покрыть ущерб от взрывов, разрушившие газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией.Швейцарская компания утверждает, что страховщики "не возместили" ущерб, причиненный подводными взрывами, которые повредили и деформировали трубопроводы Nord Stream 1 и 2 на дне Балтийского моря.Согласно судебным документам, предварительная оценка затрат Nord Stream на удаление воды из трубопроводов, их стабилизацию, ремонт и замену потерянного газа составляет от 1,2 миллиарда до 1,35 миллиарда евро.
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северный поток-2, взрывы на северных потоках, суд, лондон
Северный поток-2, взрывы на северных потоках, суд, ЛОНДОН
17:37 12.03.2024 (обновлено: 17:54 12.03.2024)
 
Оператор "Севпотоков" подал в суд из-за невыплаченной компенсации

Оператор "Севпотоков" подал в суд на страховщиков из-за невыплаченной компенсации

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкNord Stream Северный поток 1
Nord Stream Северный поток 1 - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Компания-оператор "Северных потоков" подала в суд в Лондоне на страховщиков, обвинив их в том, что они не возместили ущерб после взрывов, пишет Financial Times.
Компания Nord Stream подала иск к страховщикам, включая Lloyd's of London и Arch Insurance, на сумму около 400 миллионов евро за отказ покрыть ущерб от взрывов, разрушившие газовую инфраструктуру, соединяющую Западную Европу с Россией.
Швейцарская компания утверждает, что страховщики "не возместили" ущерб, причиненный подводными взрывами, которые повредили и деформировали трубопроводы Nord Stream 1 и 2 на дне Балтийского моря.
Согласно судебным документам, предварительная оценка затрат Nord Stream на удаление воды из трубопроводов, их стабилизацию, ремонт и замену потерянного газа составляет от 1,2 миллиарда до 1,35 миллиарда евро.
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