https://1prime.ru/20240312/ukraina-846184853.html

Военные ВСУ планируют создать радикальную партию с боевым крылом

Военные ВСУ планируют создать радикальную партию с боевым крылом - 12.03.2024, ПРАЙМ

Военные ВСУ планируют создать радикальную партию с боевым крылом

Военнослужащие ВСУ, недовольные политикой руководства Украины, планируют учредить радикальную партию с боевым крылом, которая поставила бы целью свержение... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T05:22+0300

2024-03-12T05:22+0300

2024-03-12T05:22+0300

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ, недовольные политикой руководства Украины, планируют учредить радикальную партию с боевым крылом, которая поставила бы целью свержение власти террористическими методами, следует из переписки на закрытом ресурсе, которую получили российские специалисты. Представитель силовых структур России ранее рассказал РИА Новости, что российские специалисты получили доступ к Telegram-каналу "ParaBelum", где представители элитных подразделений ВСУ, СБУ и национальных батальонов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ". В распоряжении агентства оказалась переписка участников чата. Среди них уроженец Киевской области Захаров Владимир Валерьевич, 11.10.1980 года рождения, бывший стрелок в 108-го горно-штурмового батальона; морской пехотинец с ампутированной ногой Византий Василий Васильевич, 18.05.1991 года рождения, попавший в плен в Мариуполе, вышедший по обмену; военнослужащий ВСУ Черноиваненко Захар Николаевич, 01.02.1995 года рождения. В чате участники обсуждают создание политической партии, основанной на методах террора. Начать расправы предлагается с депутатов Верховной Рады, после чего приступить к террористическим действиям с подрывами и устранением несогласных - вплоть до расстрелов. "Почему мы не создадим свою партию?" - предлагает один из участников разговора. "Вот 111 человек есть [участников чата]", - ответил ему другой. "Давайте думать. "Зима" [Максим Шевцов с позывным "Зима" - командир разведгруппы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ] привел в пример нашего земляка Нестора [Нестор Махно]. А в политике - оно ведь как в любом деле. Вначале по приколу, а потом перерастает в фанатизм. Австрийский художник [Адольф Гитлер] тоже решил по приколу выступить на трибуне", - ответил третий участник беседы (лексика и пунктуация отредактированы РИА Новости с учетом грамматики русского языка). "Нужно, братцы, как в Китае. Всех к стенке", - предлагает еще один участник. "Ну, значит, нужно будет помимо партии создавать ещё группу отдельную по типу ГУР [Главное управление разведки Минобороны Украины, военная разведка] и делать зачистки в ВР (Верховная рада)", - отметил другой участник. "Это террор", - пишет автор проекта про ГУР,. Причем, исходя из контекста, это не звучит как осуждение, скорее наоборот. Как предположил один из участников, жители страны будут понимать, кто стоит за этими терактами, однако из-за недовольства верховной властью такие методы поддержат. Фронда в среде силовиков Украины возникла на фоне многомесячного противостояния уже бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением, которое завершилось в начале февраля увольнением генерала. Зеленский поставил во главе ВСУ лояльного себе Александра Сырского, до этого командовавшего Сухопутными войсками и имеющего неоднозначную репутацию среди украинских военных – в частности, прозвища "генерал-200" и "бахмутский мясник". Западные СМИ, в частности Washington Post, указывали на политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, опасаясь растущей популярности военачальника и видя в нем конкурента, захотел отодвинуть его подальше от информационной повестки.

https://1prime.ru/20240311/846154268.html

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