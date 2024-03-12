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Теряют время: в США рассчитали точку невозврата на Украине

Теряют время: в США рассчитали точку невозврата на Украине - 12.03.2024, ПРАЙМ

Теряют время: в США рассчитали точку невозврата на Украине

Ситуация на Украине продолжит ухудшаться, а критическая точка будет достигнута летом. После взятия под контроль Авдеевки российские войска двигаются вперед и на | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T12:48+0300

2024-03-12T12:48+0300

2024-03-12T12:49+0300

спецоперация на украине

мобилизация на украине

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насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 12 мар – ПРАЙМ. Ситуация на Украине продолжит ухудшаться, а критическая точка будет достигнута летом. После взятия под контроль Авдеевки российские войска двигаются вперед и на других участках фронта, и без западной помощи финал всей этой истории очевиден и предсказуем, пишет Foreign Affairs.За два года, прошедшие с начала СВО, российские войска получили небывалое преимущество в живой силе и технике, а также в военном производстве. ВСУ за это же время исчерпали резервы, запас критически важных боеприпасов сокращается, а ситуация с финансированием со стороны США зашла в тупик.По оценке издания, Запад не смог своевременно переориентировать экономику на военные рельсы, а его запасы уже исчерпаны. Кроме того, Москва приложила огромные усилия для ротации личного состава, а Украина не смогла этого сделать, и личный состав ВСУ истощен.На этом фоне военный прорыв России выглядит весьма вероятным, а Киев находится в системном кризисе. Если военная помощь со стороны Запада не придет, то последующее продвижение российских военных будет еще более эффективным, ведь таких хорошо укрепленных пунктов, как Авдеевка, осталось немного.На этом фоне любые преимущества ВСУ уже не будут играть особой роли, ведь не так важна точность снарядов, если у России будет преимущество в огневой мощи примерно пять к одному, полагает автор статьи. И вовсе не важно, какими будут российские ракеты, если у Украины не появятся средства ПВО для защиты своего неба. Россия активизирует атаки и ожидает новых побед на поле боя, и Украина сможет защитить линию фронта, лишь если придет западная военная помощь. Если нет, то все разговоры о грядущих сражениях могут оказаться бессмысленными – время уходит.Полный текст читайте на ИноСМИ

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мобилизация на украине, всу, насильственная мобилизация на украине, сво