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Глава ЦРУ раскрыл, когда Украина пойдет на переговоры с Россией

Глава ЦРУ раскрыл, когда Украина пойдет на переговоры с Россией - 12.03.2024, ПРАЙМ

Глава ЦРУ раскрыл, когда Украина пойдет на переговоры с Россией

Без нового пакета военной помощи от США Украина уже через год будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы, считает директор ЦРУ... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T19:07+0300

2024-03-12T19:07+0300

2024-03-12T19:11+0300

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ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Без нового пакета военной помощи от США Украина уже через год будет вынуждена пойти на мирные переговоры с Россией на условиях Москвы, считает директор ЦРУ Уильям Бернс. "Он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия. Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента", — сообщил он на слушаниях в комитете по разведке палаты представителей США. По мнению Бернса, отсутствие помощи от Вашингтона приведет к дальнейшему отступлению ВСУ и потерям занимаемых украинскими войсками населенных пунктов в текущем году. Кроме того, как отметил глава ЦРУ, последствия поражения Украины скажутся на интересах США не только в Европе, но и в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовит первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов.

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