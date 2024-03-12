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В Белом доме оценили, насколько хватит Киеву нового пакета помощи
В Белом доме оценили, насколько хватит Киеву нового пакета помощи - 12.03.2024, ПРАЙМ
В Белом доме оценили, насколько хватит Киеву нового пакета помощи
Новой помощи США Киеву хватит "на пару недель", заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. | 12.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-12T21:52+0300
2024-03-12T21:52+0300
2024-03-12T21:52+0300
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ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Новой помощи США Киеву хватит "на пару недель", заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан."Речь точно не о месяцах - о неделях, может быть, даже о паре недель. Этого не хватит надолго", — сказал Салливан на брифинге на вопрос о том, насколько может хватить объявленной во вторник помощи.Салливан сообщил, что США рассчитывают на быструю доставку новой военной помощи Киеву."Я не могу сообщить о точной оценке по операционным причинам, но это (помощь) будет двигаться очень быстро", — сообщил он журналистам на вопрос о сроках поставки нового пакета помощи.По словам Салливана, США удалось выстроить логистический коридор, который позволяет быстро пересылать вооружения и который доказал свою эффективность с течением времени.Ранее советник Байдена по нацбезопасности объявил о намерении США передать Украине новый экстренный пакет помощи на 300 миллионов долларов, который станет первым с конца 2023 года.По его словам, пакет будет включать "большой транш артиллерийских боеприпасов и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS".Как заявил Салливан, ВСУ в нынешней ситуации вынуждены экономить боеприпасы, а США не могут без согласования с конгрессом нового запроса о помощи Киеву предоставить вооружения без негативного влияния на собственную боевую готовность.
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сша, украина, военная помощь украине, джейк салливан
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, военная помощь Украине, Джейк Салливан
В Белом доме оценили, насколько хватит Киеву нового пакета помощи
Белый дом: нового пакета помощи хватит Киеву на пару недель
ВАШИНГТОН, 12 мар — ПРАЙМ. Новой помощи США Киеву хватит "на пару недель", заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Речь точно не о месяцах - о неделях, может быть, даже о паре недель. Этого не хватит надолго", — сказал Салливан на брифинге на вопрос о том, насколько может хватить объявленной во вторник помощи.
Салливан сообщил, что США рассчитывают на быструю доставку новой военной помощи Киеву.
"Я не могу сообщить о точной оценке по операционным причинам, но это (помощь) будет двигаться очень быстро", — сообщил он журналистам на вопрос о сроках поставки нового пакета помощи.
По словам Салливана, США удалось выстроить логистический коридор, который позволяет быстро пересылать вооружения и который доказал свою эффективность с течением времени.
Reuters: США готовят первый за полгода пакет военной помощи Украине
Ранее советник Байдена по нацбезопасности объявил о намерении США передать Украине новый экстренный пакет помощи на 300 миллионов долларов, который станет первым с конца 2023 года.
По его словам, пакет будет включать "большой транш артиллерийских боеприпасов и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS".
Как заявил Салливан, ВСУ в нынешней ситуации вынуждены экономить боеприпасы, а США не могут без согласования с конгрессом нового запроса о помощи Киеву предоставить вооружения без негативного влияния на собственную боевую готовность.