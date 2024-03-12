https://1prime.ru/20240312/ukraine-846190494.html

У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского, пишут СМИ

У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского, пишут СМИ - 12.03.2024, ПРАЙМ

У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского, пишут СМИ

Вопреки данным западным союзникам обещаниям, что Украина добьется успеха в боевых действиях, если получит необходимое вооружение и иные виды помощи, президент... | 12.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-12T09:38+0300

2024-03-12T09:38+0300

2024-03-12T10:06+0300

спецоперация на украине

украина

всу

солдаты

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Вопреки данным западным союзникам обещаниям, что Украина добьется успеха в боевых действиях, если получит необходимое вооружение и иные виды помощи, президент страны Владимир Зеленский его высшее военное командование до сих пор не смогли разработать четкий план призыва или набора многих тысяч новых солдат, пишет Washington Post."Я не знаю, почему Зеленский и его команда до сих пор пытаются убедить общество, что все хорошо. Это не так, особенно с армией", — приводит издание слова нардепа от партии "Голос" Соломии Бобровской.Отмечается, что на данный момент в рядах Вооруженных сил Украины около одного миллиона человек, 300 тысяч из которых задействованы в зоне боевых действий. Президент Украины поручил новому главкому ВСУ Александру Сырскому подсчитать, сколько боеспособных солдат осталось, сколько нужно набрать."Спустя почти месяц после его (Сырского - прим.ред.) повышения никто в военном руководстве или администрации президента так и не объяснил, где находятся эти 700 000 человек и чем они занимаются", - говорится в публикации.В издании отметили, что увольнение Валерия Залужного с поста главкома было связано с отсутствием четкой мобилизационной стратегии и согласия о необходимой численности войск, однако Сырскому пока что также не удалось решить вопрос диспропорции на фронте и в тылу.Ранее СМИ писали, что неспособность Зеленского сформировать политический консенсус по стратегии мобилизации - несмотря на многомесячные предупреждения об острой нехватке квалифицированных военных на фронте - привела к глубоким разногласиям в парламенте Украины и в более широком смысле в украинском обществе. Это привело к тому, что военные полагаются на беспорядочные усилия по набору войск и сеют панику среди мужчин боевого возраста, некоторые из которых скрываются, опасаясь, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть, учитывая, что помощь Украине по-прежнему застопорилась в Вашингтоне.

https://1prime.ru/20240308/846096490.html

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украина, всу, солдаты, владимир зеленский