Отмена модели "шип": индекс Мосбиржи пойдет на новый рекорд
Отмена модели "шип": индекс Мосбиржи пойдет на новый рекорд - 13.03.2024, ПРАЙМ
Отмена модели "шип": индекс Мосбиржи пойдет на новый рекорд
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T09:15+0300
2024-03-13T09:15+0300
2024-03-13T09:15+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
нефть
курсы валют
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста во вторник на фоне противоречивых данных по инфляции в стране, консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром прибавляет 0,7%, торгуясь в районе 82,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по промышленному производству в Еврозоне и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.По итогам вторника, на фоне ослабления рубля, индекс Мосбиржи поднялся на 0,4%, закончив сессию в районе 3 333 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в российских акциях может сохраниться на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть. При этом индекс Мосбиржи попытается преодолеть максимумы понедельника, установленные в районе 3 340 пунктов. В этом случае, с технической точки зрения, будет отмена модели "шип", появившаяся на графике в понедельник, что снизит риски перехода рынка в полноценную коррекцию.На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар удерживает позиции у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 91,8 рубля, евро подтягивается на 0,1%, поднявшись до 100,3 рубля, юань, напротив, снижается на 0,2%, отступив до 12,74 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты перейти к восстановлению на фоне улучшения ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вновь выйти в середину диапазона 80-85 долларов за баррель. В результате, пара доллар/рубль может растерять часть роста вторника, отступив ниже 91,5 рубля.
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста во вторник на фоне противоречивых данных по инфляции в стране, консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня утром прибавляет 0,7%, торгуясь в районе 82,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по промышленному производству в Еврозоне и запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.
По итогам вторника, на фоне ослабления рубля, индекс Мосбиржи поднялся на 0,4%, закончив сессию в районе 3 333 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание покупок в российских акциях может сохраниться на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть. При этом индекс Мосбиржи попытается преодолеть максимумы понедельника, установленные в районе 3 340 пунктов. В этом случае, с технической точки зрения, будет отмена модели "шип", появившаяся на графике в понедельник, что снизит риски перехода рынка в полноценную коррекцию.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар удерживает позиции у уровней вчерашнего закрытия, торгуясь в районе 91,8 рубля, евро подтягивается на 0,1%, поднявшись до 100,3 рубля, юань, напротив, снижается на 0,2%, отступив до 12,74 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты перейти к восстановлению на фоне улучшения ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вновь выйти в середину диапазона 80-85 долларов за баррель. В результате, пара доллар/рубль может растерять часть роста вторника, отступив ниже 91,5 рубля.
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